Segurança Confira dicas para tomar um banho de mar seguro no feriado da Data Magna Cemit alerta sobre cuidados que banhistas devem ter antes de entrar na água do mar na RMR

Nesta quarta-feira (6), será celebrado o feriado da Data Magna, em memória do início da Revolução Pernambucana de 1817. Como é de costume para alguns pernambucanos, muitos devem aproveitar a folga para ir à praia e dar um mergulho no mar. Mas o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta a população, mais uma vez, sobre os cuidados necessários para um banho de mar seguro. Os banhistas podem aproveitar as praias da Região Metropolitana do Recife (RMR), desde que estejam atentos às condições de marés, turbidez da água, o horário e presença de recifes.

“Neste dia, teremos as conhecidas marés mortas ou marés de quadratura, devido à fase de lua minguante, com pouca oscilação nos níveis da água do mar entre os picos de maré alta e baixa. Nessas condições, áreas que ficam abrigadas pelos recifes em marés mais baixas, podem não estar disponíveis, oferecendo risco aos banhistas”, alerta a secretária executiva do Cemit e gerente geral de Áreas Costeiras e Oceânicas da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco, Danise Alves.

Durante o período da manhã será o pico de maré baixa às 6h58min, atingindo 0.8 metros. Por outro lado, a maré alta será às 12h58min, com 2 metros. O nível da água do mar estará subindo durante o horário com maior fluxo de pessoas nas praias. Essas condições podem intensificar os riscos de incidentes com tubarões

“Só entrem no mar durante as marés baixas, em pontos abrigados por barreiras recifais, que podem possibilitar a formação de piscinas naturais. Durante as preamares (ou marés altas), essas regiões podem ficar cobertas por água, facilitando a entrada de animais marinhos, como os tubarões, em áreas mais rasas”, orienta a especialista.

Nos trechos onde o mar é aberto, ou seja, sem proteção dos recifes, não é aconselhável o banho de mar a qualquer hora do dia ou do nível da maré. Além disso, é importante ter atenção às correntezas, que podem provocar afogamentos.

*Confira os horários das marés durante o feriado:*

Dia 06/03 (quarta)

00h41 – 1.8m

06h58 – 0.8m

12h58 – 2.0m

19h32 – 0.5m

O Cemit também orienta que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:



· Em áreas com placas de advertência de riscos de incidentes com tubarões;

· Em áreas sem proteção dos recifes, sem formação de piscinas naturais;

· Nos horários iniciais da manhã ou final da tarde, pois os tubarões são mais ativos nesses períodos.

· Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais;

· Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciem bem suas presas naturais de humanos.

· Em locais próximos às desembocaduras de rios, pois os rios deságuam grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

· Durante as marés altas, especialmente nas luas cheia e nova;

· Se tiver consumido bebida alcoólica;

· Se estiver sozinho(a);

· Se possuir objetivos brilhantes e chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais.

*Outras informações importantes*

O trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado um trecho de atenção para banhistas, que devem seguir as orientações dadas pelo CEMIT. Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área é proibida a prática de atividades náuticas.

A proibição para banho ocorre em um único ponto, no trecho de um total de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. Essa proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes.

