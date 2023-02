Confira dicas para evitar a má circulação sanguínea durante a folia

A- A+

O Carnaval chegou e nada melhor do que ir confortável para a folia. Roupas mais folgadas e sapatos adequados são alguns métodos que o folião pode utilizar para evitar a má circulação sanguínea e a formação de edemas pelo corpo. Além disso, procurar pontos mais arejados e cobertos em meio a multidão que invade as ladeiras de Olinda e as ruas do Recife Antigo evita a alteração de pressão arterial.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Central do Recife, Daniele Barbosa, muitas pessoas que não praticam atividade física tendem a brincar o Carnaval. Porém, algumas medidas precisam ser tomadas para evitar problemas de má circulação e pressão alta.

“Quando a gente está na época de Carnaval, por exemplo, as pessoas que não fazem atividade física e são mais sedentárias tendem a pular ou então subir e descer ladeira. Isso pode trazer alguns malefícios com relação à circulação, principalmente a formação de edemas em membros inferiores. Sem falar também no caso das mulheres que utilizam sapatos inadequados, sapatos com salto, que também dificulta nesse processo de circulação”, afirmou Daniele.

Recomendações importantes

Normalmente, as pessoas utilizam trajes mais apertados nos membros inferiores como nas pernas e nos pés e com o esforço físico que é feito durante a folia, pode ocorrer a formação de edemas, dores nos membros e até a intensificação da formação de varizes. Com isso, alguns cuidados devem ser tomados para evitar problemas do tipo.

“As pessoas sentem as pernas às vezes um pouco mais cansadas, doloridas, então tem que procurar utilizar roupas mais folgadas, e sapatos confortáveis como o tênis. Se você já tiver algum problema cardíaco, se já tiver algum problema como hipertensão, ou problemas articulares no joelho, então você tem que procurar estar o mais confortável possível”, destacou a enfermeira.

Enfermeira e coordenadora do curso de enfermagem da Faculdade Central do Recife, Daniele Barbosa. Foto: Divulgação

Com relação ao calor intenso, a recomendação é que o folião fique em lugares mais arejados. Caso passe mal, a sugestão é que o brincante procure uma ambulância mais próxima para realizar o atendimento necessário. Além disso, a bebida alcoólica pode ser um fator de alteração da pressão arterial e da frequência cardíaca.

“O álcool é um estimulante e as pessoas tendem a pular mais e isso, principalmente para as pessoas que são sedentárias, pode ser um esforço físico que o corpo não está habituado e pode acontecer alterações de pressão alta. Então se a pessoa já é cardiopata, já tem algum problema de hipertensão, então deve estar mais atenta a isso e evitar o consumo exagerado de álcool ou algum tipo de droga, para não acontecer problemas mais graves, até mesmo parada cardíaca”, reiterou Daniele.

Caso a pressão arterial continue alta após a folia, o indicado é procurar um médico cardiologista para fazer o acompanhamento necessário. “No caso dos edemas é bom, quando chegar em casa, colocar as pernas um pouco mais elevadas, isso facilita bastante a circulação, o retorno venoso e já diminui a questão da dor e dos edemas, principalmente nas pernas e nos pés”, acrescentou.

