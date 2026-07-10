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Rede de apoio Confira instituições e organizações na RMR que oferecem assistência a famílias atípicas Para ajudar na busca pelo suporte ideal, Folha de Pernambuco apresenta institutos e organizações que ofertam atendimentos, doações e acolhimento

No mês de julho, comemora-se mais um marco relacionado à inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergentes e à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Na última segunda-feira (6), foi celebrado o dia da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência), instituída em 2015 para assegurar e promover os direitos e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência.

Na próxima segunda-feira (13), será comemorado o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), marco legal que garante proteção integral e prioridade absoluta de atendimento médico e educacional para todas as crianças, incluindo as PcD.

E também no dia 13 de julho, o Dia Mundial do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), data escolhida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de ampliar o acesso de informações atualizadas, dicas e instruções produtivas a respeito do transtorno ao público.

Para as pessoas, famílias e especialmente crianças que convivem diariamente com essas condições, uma boa rede de apoio faz toda a diferença para amenizar a sobrecarga que, geralmente, acompanha um diagnóstico.

Pensando em ajudar nessa busca por um suporte ideal, a Folha de Pernambuco mapeou institutos e organizações que prestam esse apoio com atendimentos, doações e acolhimento.

Instituto Isabel Nicole

Localizado em Camaragibe, na RMR, o Instituto Isabel Nicole é uma associação sem fins lucrativos que acolhe e apoia crianças atípicas, crianças com autismo e pessoas acamadas, oferecendo assistência e esperança às famílias que mais precisam.

Além de realizar doações de cadeiras de rodas, medicamentos, leites especiais, fraldas e materiais hospitalares, o Instituto também disponibiliza consultas com especialistas, incluindo neuropediatra, pediatra, psiquiatra, psicóloga e outros profissionais da saúde, ampliando o acesso ao atendimento de qualidade.

Ama (Associação de Mães Atípicas)

A Ama (Associação de Mães Atípicas), localizada em São Lourenço da Mata, atua como uma rede de apoio e acolhimento voltada para mães e crianças com desafios no neurodesenvolvimento.

A instituição promove o acesso à cidadania e direitos, oferecendo terapias multidisciplinares gratuitas, orientações legais e organização de mutirões para emissão de carteiras como a CIPTEA. Entre os atendimentos estão psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, nutrição e orientação parental.

Além dos atendimentos terapêuticos, a Ama realiza rodas de conversa, oficinas educativas e campanhas de conscientização, buscando ampliar o acesso à informação e fortalecer os vínculos familiares.

Rede Mira

No Recife, a Rede Mira - Mulheres e Identidades Restauradas por Apoio tem como foco o cuidado e a oferta de oportunidades, dando suporte à saúde mental das mães atípicas, além de fomentar a inovação e o empreendedorismo.

A iniciativa descentraliza terapias comunitárias e rodas de escuta, ajudando a combater a sobrecarga e o isolamento dessas mulheres, além de ofertar capacitações e incentivar a geração de renda própria.

Aliança de Mães e Famílias Raras - AMAR

Localizada no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, a Aliança de Mães e Famílias Raras - Amar é uma organização sem fins lucrativos, referência em Pernambuco no acolhimento e assistência a pessoas com doenças raras e seus familiares.

A Amar nasceu da necessidade de dar voz e apoio às famílias que enfrentam os desafios das doenças raras, promovendo acolhimento e orientando mães e demais cuidadores sobre seus direitos, além de oferecer suporte emocional e informações essenciais para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia.

Juntas Somos Mais Fortes

Na Zona Norte da capital, a organização Juntas Somos Mais Fortes, que nasceu da vivência e dos desafios enfrentados no processo de diagnóstico e cuidado dos filhos, apoia outras mães e famílias atípicas oferecendo acolhimento, informações e uma rede de apoio para compartilhar experiências e fortalecer laços.

Através de encontros, palestras e atividades, busca-se promover a inclusão, o respeito e a valorização das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

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