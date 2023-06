Confira, mês a mês, números de mortes violentas em Pernambuco neste ano

A- A+

Até o mês de maio deste ano, Pernambuco somava 1.525 mortes violentas, classificadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS) com base em crimes de homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e outros crimes resultantes em mortes, além dos óbitos decorrentes de intervenções policiais.



Desse montante total, 247 aconteceram no Recife, 442 na Região Metropolitana e 836 em municípios do interior do estado.



Até o momento, o mês com maior registro de mortes violentas foi abril, com 317 casos. Em seguida, está fevereiro, com 313, quatro a menos. Depois, março, com 306 mortes. Em quarto lugar está o mês de maio, com 300. E, por último, janeiro, onde 289 mortes violentas foram registradas.



Dentre as 300 mortes violentas que aconteceram no mês passado, 50 foram na capital pernambucana, 98 na Região Metropolitana e 152 no interior.



Os dados, de acordo com a SDS, são coletados todos os dias em cinco instituições do estado: Instituto de Medicina Legal (IML), Polícia Científica (PC), coordenação de plantão da Polícia Civil (PC), serviço de inteligência da Polícia Militar (PM) e Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods).

Depois que são colhidos, os dados são encaminhados até a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) de forma preliminar, até o quinto dia do mês seguinte, sendo consolidados até o 15º dia.



Abaixo, confira quantitativo de mortes violentas por mês:



Janeiro de 2023 | 289 mortes

Fevereiro de 2023 | 313 mortes

Março de 2023 | 306 mortes

Abril de 2023 | 317 mortes

Maio de 2023 | 300 mortes

