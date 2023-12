Confira o esquema de trânsito de Olinda para o Réveillon 2024

A- A+

Foi divulgado o esquema de trânsito do município de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para o Réveillon 2024. A estratégia visa a festa que acontece na orla, em Bairro Novo / Casa Caiada.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, serão instalados bloqueios fixos e móveis nas ruas, a partir do meio-dia do domingo (31). As barreiras serão removidas das vias às 6h da segunda (1º).

Somente veículos de moradores que apresentarem comprovante de residência (e que estacione o carro dentro do condomínio) e os que se inscreveram para a montagem de toldos à beira-mar terão acesso aos espaços. Neste segundo caso, será permitida apenas carga e descarga até às 16h. Fora isso, não serão autorizadas as passagens de veículos pelos bloqueios fixos.

O estacionamento será proibido da Avenida Ministro Marcos Freire, no trecho entre o Colégio Dom até o Flat Quatro Rodas. Ou seja, entre a Rua Alcina Coelho de Carvalho e a Rua Joana D’Arc.

Para os que desejam abastecer os toldos com alimentos e bebidas para a festa, deverão fazê-lo até às 16h, com permanência máxima de uma hora para descarregar os produtos, saindo pelo mesmo bloqueio onde entrou. Agentes de trânsito, além de batedores, estarão espalhados pelos bloqueios orientando a população e visitantes para rotas alternativas.

Veja os detalhes do esquema de trânsito

Bloqueios Móveis - 31/12, a partir das 12h

Av. Min. Marcos Freire x R. Dr. Manoel de Barros Lima;

Av. Pres. Getúlio Vargas x R. Eduardo de Morais;

Av. Min. Marcos Freire x R. Prof. Marculino Botelho;

Av. Dr. José Augusto Moreira x R. Carlos Leite Moreira;

Av. Dr. José Augusto Moreira x R. Tomáz Antônio Guimarães.

Bloqueios fixos – 31/12, a partir das 12h

Av. Min Marcos Freire x R. Alcina Coelho Carvalho;

Av. Min Marcos Freire x R. Caetano Ribeiro;

Av. Min Marcos Freire x R. Carlos Nigro;

Av. Min Marcos Freire x R. Joana D’Arc Sampaio.

Inversões no fluxo-sentido acesso para orla, a partir das 12h

R. Prof. Marcolino Botelho;

R. Joana D'arc Sampaio

Fluxo de mão dupla - a partir das 12h

R. Carlos Leite Moreira;

R. Tomáz Antônio Guimarães.

Veja também

DIETA Retrospectiva 2023: as 4 dietas seguidas pelos famosos ao longo do ano