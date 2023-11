A- A+

FUNCIONAMENTO Confira o que abre e fecha em Olinda nesta sexta-feira (10), feriado do Primeiro Grito da República Data é marcada pelo dia em que Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito de República do Brasil

Celebrado nesta sexta-feira (10), o dia do Primeiro Grito da República é feriado municipal em Olinda. A data é marcada pelo dia em que Bernardo Vieira de Melo - líder político que exercia o cargo de senador e capitão-mor da província de Igarassu - propôs que Olinda se tornasse uma república. O fato ocorreu no ano de 1710, durante o Brasil Colônia.

Com o feriado, o funcionamento de alguns serviços e órgãos públicos será afetado. De acordo com a gestão municipal, os serviços essenciais serão mantidos para toda a população.

No entanto, não haverá expediente nos órgãos da Prefeitura de Olinda, incluindo as aulas na Rede Municipal de Ensino.



Já os atendimentos de saúde acontecem normalmente e estarão disponíveis nos seguintes locais, com plantão 24 horas:

Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos;

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 e de Rio Doce;

Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Os mercados públicos da cidade também abrem normalmente, das 6h às 17h.

Já o Shopping Patteo Olinda terá o horário de funcionamento alterado. O centro de compras estará aberto das 12h às 21h. Todas as operações, incluindo lojas, alimentação e lazer, estarão em atividade.

A coleta de lixo seguirá seu calendário tradicional e está mantida em todos os bairros. Em casos de eventualidades, a Diretoria de Iluminação informou que manterá um esquema diferenciado e uma equipe de plantão.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a data também é feriado na Comarca de Olinda.

