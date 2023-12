A- A+

NATAL Confira o que abre e fecha na RMR no feriado de Natal Apenas na alteração no funcionamento de serviços, gestões municipais garantem que atividades essenciais devem ser mantidas para a população

O Natal, data em que cristãos celebram o nascimento de Jesus Cristo, é comemorado nesta segunda-feira (25), e a expectativa da população para o feriadão, que engloba o fim de semana inteiro, apenas cresce.



Por causa da data, o funcionamento de alguns serviços e órgãos públicos na Região Metropolitana do Recife (RMR) será afetado. Ainda assim, de acordo com as gestões municipais, as atividades essenciais devem ser mantidas para os habitantes.

A sede da Prefeitura do Recife fica fechada deste sábado (23) até a próxima terça-feira (26), sem atividades no prédio e atendimento ao público. O mesmo vale para as escolas profissionalizantes, agências de emprego e sala de empreendedorismo.

Os mercados e feiras públicas funcionam durante o feriado no Recife das 6h às 13h. Já todas as unidades da Rede Compaz e das bibliotecas do Compaz fecham na segunda-feira (25).

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) entra em recesso forense a partir deste sábado (23) até o dia 1° de janeiro de 2024. Assim, durante o período, unidades judiciárias de 1° e 2° Graus do Poder Judiciário estadual vão atuar em esquema de plantão, das 13h às 17h, com atendimento remoto. As atividades são voltadas exclusivamente para as demandas de urgências de caráter cível e criminal, como audiências de custódia, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, dentre outros. O órgão volta às atividades normais no dia 2 de janeiro.

Mais serviços no Recife

Saúde - Os serviços de vacinação estarão suspensos na segunda-feira (25), os centros montados em quatro shoppings da capital. São eles: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Tacaruna, em Santo Amaro; e Boa Vista. Também não ocorrerá aplicação de imunizantes no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, Zona Norte.

Já os serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira, porém com fechamento dos ambulatórios.

Os centros de testagem para a Covid-19, que funcionam na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul, também fecham no domingo (24) e na segunda (25).

O Hospital Veterinário do Recife terá horário de funcionamento reduzido, das 7h às 13h, na segunda. O atendimento será apenas para emergências. Na terça-feira (26), o expediente volta ao normal, das 7h às 18h.

Cultura, turismo e lazer - Na segunda-feira (25), a capital recebe o Baile do Menino Deus, no Marco Zero, localizado no Bairro do Recife, área central. O espetáculo inicia às 20h e é aberto ao público. A peça conta a história do nascimento de Jesus, filho de Maria e José, emoldurada pelos folguedos e brincadeiras populares do Nordeste, tendo um ator indígena e uma cantora e compositora negra entre os protagonistas: Caique Ferraz e Laís Senna.

O turismo e lazer na cidade também está garantido neste feriado com a "Ciclofaixa do Turismo", promovida pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife. Um percurso exclusivo foi montado para o domingo (24) e segunda (25), das 7h às 16h, passando por inúmeros atrativos da capital. A ação também acontece no dia 31 de dezembro.

Assistência Social e Direitos Humanos - Na segunda-feira (25), também não funcionarão os serviços de atendimento realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). O Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves também não abrem.

São exceções no setor de Assistência Social e Direitos Humanos o Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas) noturno, que estarão de plantão na segunda. O mesmo vale para o Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, ambos na área central, que permanecem com a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

O Projeto Praia sem Barreiras, executado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, não oferecerá banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, no domingo (24) e segunda (25). O mesmo vale para feriado de Ano Novo. O funcionamento será realizado em seu horário habitual, das 8h às 13h, nesta sexta (22), sábado (23) e nos dias 29 e 30 de dezembro. O banho de mar assistido é realizado na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, no posto 7.

Mulher - Os equipamentos da Secretaria da Mulher também fecham na segunda-feira (25) de Natal. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, 700, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h. Os demais serviços e atividades serão retomados na terça-feira (26).

Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (25).

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionam normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

Já na sede da autarquia, localizada no bairro de Santo Amaro, área central, o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (26), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site da CTTU.

Procon Recife - A sede do Procon Recife, que fica no bairro de Santo Amaro, não funcionará na segunda-feira (25). Os postos de atendimento do órgão, localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Helder, no Coque) também não abrem. O atendimento volta a funcionar na terça-feira (26).

Esportes - As 27 unidades da Academia Recife não abrem na segunda-feira (25). O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) também suspende as atividades neste dia, por conta do feriado. A partir da terça-feira a programação volta ao normal.

Meio Ambiente e sustentabilidade - O Jardim Botânico do Recife também suspende o funcionamento no domingo (24) e segunda (25), devido ao feriado. A programação volta ao normal a partir da terça-feira (26), das 9h às 15h. O Econúcleo do Parque da Jaqueira fecha a partir desta sexta-feira (22) até o domingo e só reabre a partir da quinta-feira (28).

Procuradoria da Fazenda Munipal - O setor de atendimento da Procuradoria da Fazenda Municipal (PFM), localizado no Empresarial Riomar Trade Center, no Pina, Zona Sul, não abre na segunda-feira (25). O atendimento presencial volta a ser realizado na terça-feira (26), das 8h às 14h.

Paulista

No município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, algumas atividades também sofrem alterações. Na segunda-feira (25), funcionam apenas serviços essenciais, como: recolhimento de lixo domiciliar, mercados públicos e atendimento de saúde.

Na área da saúde, devem ser atendimentos de urgência, como as atividades da Prontoclínica Torres Galvão (PTG), próxima ao Terminal Integrado Pelópidas Silveira; do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no bairro do Janga. Todas essas unidades estarão disponíveis 24 horas por dia.

Os mercados públicos Eduardo Campos, em Paratibe, e Tiradentes, no Centro, terão expediente até 13h.



Jaboatão dos Guararapes

No município de Jaboatão dos Guararapes, os mercados e feiras livres estarão abertos das 6h às 12h no domingo (24), véspera de Natal, com exceção do Mercado das Mangueiras em Prazeres, que funcionará até às 17h. Na segunda-feira (25), dia de Natal, esses locais estarão fechados.



No domingo e segunda-feira (24 e 25), serviços essenciais de saúde têm funcionamento garantido, mas os ambulatórios serão fechados. O Complexo Administrativo da Prefeitura também não abre. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sotave, no bairro dos Prazeres, e Serviço de Atendimento Médico Urbano (SAMU) também funcionam. As atividades voltam a ser realizadas normalmente na terça-feira (26).

