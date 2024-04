A- A+

FERIADO Confira o que abre e o que fecha nesta quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador O feriado muda o funcionamento do comércio e serviços na Região Metropolitana do Recife

Nesta quarta-feira, 1º de maio, é celebrado o Dia do Trabalhador, feriado nacional no Brasil e em mais de 80 países.

A escolha da data tem relação com um movimento de trabalhadores que aconteceu no século 19, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que lutavam por valorização e melhores condições de trabalho.

Os trabalhadores decidiram iniciar um movimento grevista em 1º de maio de 1886, em defesa da redução da jornada para oito horas.

Na época, era comum era que as jornadas fossem de 12 horas por dia. Estima-se que cerca de 340 mil trabalhadores foram mobilizados por todo o território dos Estados Unidos.

A paralisação durou cerca de três dias, e alguns incidentes foram registrados contra os trabalhadores em greve.

No dia 3 de maio, manifestanntes foram mortos por policiais. No dia seguinte, milhares de trabalhadores reuniram-se em protesto na Praça Haymarket. A manifestação, que tinha um viés pacifico, tornou-se um massacre em repressão aos manifestantes.

No Brasil, a data começou a ser celebrada informalmente por trabalhadores no começo do século XX; já o feriado nacional só foi decretado após a lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

O feriado desta quarta-feira (1º) muda o funcionamento do comércio e serviços na Região Metropolitana do Recife. Confira:

Recife

O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado neste feriado do Trabalhador. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na quinta-feira (2).



Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará à disposição de quem quiser curtir o dia pedalando das 7h às 16h. Para quem curte o contato com a natureza, a dica é visitar o Jardim Botânico do Recife, das 9h às 15h. Os parques urbanos também estarão de portas abertas para receber o público. Os mercados públicos e as feiras livres da cidade funcionarão das 6h às 13h. O Olha! Recife estará suspenso neste dia. Os espaços culturais geridos pelo poder público municipal estarão fechados.



SAÚDE

Vacinação

No Dia do Trabalhador, os Centros de vacinação estarão abertos e oferecerão imunização contra influenza para grupos prioritários, além de atualização de calendário vacinal e Covid-19, ambos para público em geral. Os imunizantes estarão disponíveis nos shoppings Tacaruna, Riomar e Recife no horário das 12h às 19h; no Shopping Boa vista, das 11h às 19h; e no Centro de Saúde Senador Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h.

Vigilância Ambiental

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) estará de plantão por meio do telefone 3355-7712, das 8h às 17h.



Emergência

Serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira).



Já o Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as mulheres vítimas de violência.



Mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados neste feriado. As exceções são o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia; e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na av. Recife, 700, em Areias, que atende todos os dias, das 7h às 19h. Os demais serviços e atividades serão retomados normalmente na quinta-feira (2).



Esportes

As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta quarta-feira (1º). O mesmo esquema se aplica ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas estarão suspensos. Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



A sede da Autarquia fica na avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na quinta-feira (2), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Assitência social

O projeto Praia sem Barreiras será realizado das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da rua Bruno Veloso. A ação consiste no banho de mar assistido às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida com o uso de cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis para garantir o acesso à faixa de areia e ao mar. Não precisa de agendamento prévio para participar da ação, basta comparecer ao local. É importante ressaltar que a atividade poderá ser suspensa em caso de grande volume de chuva ou de maré alta.



Nesta quarta-feira (1º), não funcionarão os atendimentos realizados nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.

Por outro lado, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas) estarão de plantão. Também mantêm o funcionamento os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, que permanecem com a oferta de refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



Hospital Veterinário do Recife

Nesta quarta-feira (1º), o Hospital Veterinário do Recife funciona em expediente diferenciado, aberto das 7h às 13h, para atendimento de urgência.

Compaz

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechadas na próxima quarta-feira (1º), em virtude do feriado do Dia do Trabalhador.



Meio Ambiente

Nesta quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, o Jardim Botânico do Recife (JBR) estará de portas abertas e será uma boa opção para quem quiser aproveitar o dia em meio ao verde e curtir o clima da Mata Atlântica. O equipamento ambiental, ligado à Prefeitura do Recife, funciona de terça a domingo, das 9h às 15h, com entrada gratuita. Já o Econúcleo do Parque da Jaqueira estará fechado nesta quarta-feira.

Procon Recife

Em virtude do feriado do Dia do Trabalho, não haverá expediente na sede do Procon Recife, situada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio. Os postos de atendimento do órgão, localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Hélder, no Coque, e Professor Paulo Freire, no Ibura) também estarão fechados. O atendimento volta a funcionar normalmente, na quinta-feira (2), das 8h às 17h.

Agências de emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedorismo

Em razão do feriado desde dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador, as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedor do Recife não terão atendimento ao público. Na quinta-feira (15), todos os serviços funcionam normalmente, entre 8h e 16h. Os cursos de qualificação profissional também retornam, conforme horário das turmas.

Procuradoria Municipal

O Setor de Atendimento da Procuradoria da Fazenda Municipal (PFM), localizado no Empresarial Riomar Trade Center, no bairro do Pina, não abre na próxima quarta-feira (1º). O atendimento na unidade volta a ser realizado na quinta-feira (02), das 8h às 14h.

Olinda

Em Olinda, não haverá expediente nas repartições públicas, incluindo as aulas na Rede Municipal de Ensino. Já os atendimentos de saúde acontecem normalmente no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos; nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 e de Rio Doce; e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo. Todos funcionarão com plantão 24h.

Vacinação

O ponto de vacinação que funciona no Shopping Patteo (Casa Caiada) estará fechado, retornando os atendimentos na quinta-feira (2). A coleta de lixo será mantida em todos os bairros e os mercados públicos da cidade abrem em horário reduzido: das 6h às 13h. A Diretoria de Iluminação também reforça que manterá, em esquema diferenciado, uma equipe estará de plantão para agir em casos emergenciais.

Ciclofaixa

A ciclofaixa de lazer, coordenada pela Secretaria de Mobilidade do município, funcionará das 7h às 16h, a partir do limite dos municípios de Olinda e Recife, nas proximidades do Clube dos Cisnes até a avenida Ministro Marcos Freire, em Bairro Novo.

A orla de Olinda tem 7km de extensão, terminando na Praia da Santa, em Rio Doce. Agentes operacionais estarão envolvidos para cuidar do bloqueio da circulação de veículos em uma faixa exclusiva, orientar e garantir a segurança dos ciclistas.

Jaboatão

Em Jaboatão dos Guararapes, escolas municipais e repartições públicas estarão fechadas. Mercados públicos e feiras livres devem abrir de 6h às 12h.

Comércio na Região Metropolitana

O comércio do Centro e lojas de bairro funcionará de maneira facultativa. A decisão foi alinhada entre a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e o sindicato da categoria. Já shopping centers da Região Metropolitana abrirão com horário especial.

Recife

Lojas do Centro do Recife e de bairros - facultativo

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - fechado. Praça de alimentação funciona das 12h às 18h

São Miguel Center (Afogados) - das 9h às 15h



Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 12h às 21h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 12 às 20h



Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h



Justiça

O Poder Judiciário funcionará em regime de plantão. As unidades judiciárias do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) prestarão atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal, como, por exemplo, habeas corpus, mandados de segurança e medidas cautelares, entre outros. O horário de funcionamento do plantão forense será das 13h às 17h.



Comarcas da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do Interior

Para conferir a lista de contatos das unidades judiciárias plantonistas da RMR e das comarcas do Interior que vão atuar em regime de plantão durante o Dia do Trabalho, bem como as suas respectivas áreas de abrangência, basta acessar a seção Plantão Interior - 1º Grau.



