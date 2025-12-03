Confira o que abre e fecha no feriado de Nosa Senhora da Conceição nesta segunda-feira (8)
Saúde, assistência social e mobilidade terão esquema especial durante a Festa do Morro; repartições, cultura e lazer operam em horários diferenciados
Com o feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado nesta segunda-feira (8), o Recife terá alterações no funcionamento de serviços públicos municipais.
A Prefeitura montou um esquema especial para atender a população durante a tradicional Festa do Morro, reforçando áreas essenciais como saúde, assistência social e trânsito, enquanto repartições administrativas e equipamentos culturais permanecem fechados. Todos os serviços retomam a rotina normal na terça-feira (9).
Saúde com plantões e reforço no Morro
A Secretaria de Saúde estruturou atendimento ampliado no entorno da festa. A USF+ Morro da Conceição funcionará em plantão estendido: no sábado (6), abre das 7h à 1h; no domingo (7) e no feriado (8), opera 24 horas com atendimentos emergenciais, primeiros socorros e remoção de pacientes, caso necessário. O SAMU Recife dará apoio com uma Unidade de Suporte Básico.
Durante o feriadão, outras unidades também funcionarão em regime 24 horas, incluindo as policlínicas Agamenon Magalhães e Amaury Coutinho, as maternidades e policlínicas Barros Lima, Bandeira Filho e Arnaldo Marques, além dos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama e Helena Moura.
O Hospital da Mulher do Recife mantém atendimento para partos e emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro Sony Santos segue funcionando para acolhimento de vítimas de violência.
Centros de Vigilância Ambiental terão plantão para emergências com animais e haverá vacinação nos shoppings RioMar, Recife e Boa Vista, de acordo com o horário de cada centro comercial.
Assistência Social ativa durante a festa
Serviços essenciais da Assistência Social, como Restaurantes Populares, casas de acolhimento, o Abrigo Noturno e equipes de abordagem social permanecem em funcionamento.
O Espaço de Proteção para crianças e adolescentes instalado na Escola Rozemar de Macedo Lima funciona até as 18h desta segunda durante a Festa do Morro, com alimentação, atividades lúdicas e atendimento especializado.
Demais unidades, como CRAS, CREAS, CRESAN, Banco de Alimentos, Cadastro Único e Centros POP, estarão fechadas.
Trânsito e mobilidade
A CTTU mantém monitoramento, fiscalização e teleatendimento 24 horas, mas suspende os atendimentos presenciais ao público.
A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funciona normalmente no domingo (7) e o Corredor Recife de Esporte e Lazer opera no sábado pela manhã.
Lazer, cultura e meio ambiente
O Parque de Esculturas e o Jardim Botânico estarão fechados no feriado. Mercados e feiras livres funcionam das 6h às 13h, com praças de alimentação operando após esse horário.
Equipamentos culturais da Prefeitura e unidades da Rede Compaz não abrem nesta segunda.
Outros serviços
A Ouvidoria Municipal, o Procon Recife, a Procuradoria da Fazenda, academias municipais e unidades da Secretaria de Esportes não funcionarão. O Hospital Veterinário do Recife atende urgências e emergências das 7h às 13h.
Equipamentos da Secretaria da Mulher terão funcionamento parcial, com o Centro Clarice Lispector operando 24 horas e o SER Clarice Lispector abrindo das 7h às 19h.
A Secretaria de Direitos Humanos mantém a distribuição de pulseiras de identificação no acesso ao Morro e ações educativas da Caravana de Direitos durante toda a festa. Centros de referência da pasta só reabrem na terça.
