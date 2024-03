A- A+

FERIADO Confira o que abre e o que fecha em Olinda, nesta terça-feira (12), feriado do aniversário da cidade Marim dos Caetés celebra 489 anos. De acordo com a prefeitura, serviços essenciais não serão alterados

Olinda comemora 489 anos nesta terça-feira (12). A programação terá dois dias de festa. A data é feriado na cidade e, por isso, a prefeitura montou um esquema especial para oferecer os serviços essenciais à população.

Órgãos da gestão municipal não terão expediente, e as escolas não terão aulas. O atendimento está mantido com plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos; nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 e de Rio Doce; e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

O ponto de vacinação que funciona no Shopping Patteo, em Casa Caiada, estará fechado, retornando os atendimentos na quarta-feira (13).

Já o Shopping Patteo abre em horário especial: das 12h às 21h, válido para todas as operações — lojas, alimentação e lazer.

Os mercados públicos da cidade abrem normalmente, de acordo com os seus próprios horários de funcionamento, e a coleta de lixo também será mantida nos principais corredores da cidade e Sítio Histórico. A Diretoria de Iluminação também reforça que manterá, em esquema diferenciado, uma equipe de plantão para agir em casos de eventualidades.

Como o feriado é somente em Olinda, e não no Recife, que também faz aniversário na terça-feira, não será montada a ciclofaixa de lazer e turismo.

