Abre e fecha Confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no Ano-Novo Funcionamento do comércio e de serviços no Recife, Região Metropolitana e Interior de Pernambuco serão alterados

Devido às comemorações do Ano-Novo, o funcionamento do comércio e de alguns serviços no Recife, Região Metropolitana e Interior de Pernambuco serão alterados.

O Portal Folha de Perambuco elaborou uma lista para informar o que abre e o que fecha na sexta-feira (30), na véspera do Ano-Novo, neste sábado (31), e no primeiro dia do ano, o domingo (1º). Confira:

COMÉRCIO

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife (CDL), as lojas de Centro e bairros funcionarão das 8h às 18h do dia 31. No dia 1º, deverão fechar.

SHOPPINGS

Shopping Recife - Boa Viagem

Na sexta-feira (30), o Shopping Recife funcionará das 9h às 23h. No dia 31, véspera de Ano-novo, todas as operações irão funcionar das 9h às 18h. Já no dia 1º, o centro de compras estará fechado, com horário facultativo das 12h às 21h, para operações de alimentação e lazer.

RioMar Shopping - Pina

Na sexta-feira (30), o RioMar Shopping funcionará das 9h às 23h e das 9h às 18h na véspera de Ano-novo. No dia de Ano-novo, lojas e quiosques do centro de compras estarão fechados, mas as operações de alimentação e lazer terão abertura facultativa, das 12h às 21h.

Shopping Tacaruna - Santo Amaro

Na sexta-feira (30), o Shopping Tacaruna funcionará das 9h às 23h. Na véspera de Ano-Novo (dia 31, sábado), o Tacaruna abre das 9h às 18h. Já no feriado de Ano-novo (1º de janeiro, domingo), as lojas estarão fechadas, porém as operações de alimentação e lazer poderão funcionar de forma facultativa, das 12h às 21h. Os cinemas seguem a programação da UCI Kinoplex, a partir das 13h.



Plaza Shopping - Casa Forte

Na sexta-feira (30), o Plaza Shopping funcionará das 9h às 23h. Na véspera de Ano-novo, dia 31, o Plaza Shopping funciona das 9h às 18h. No dia 1º, as lojas estarão fechadas. A abertura é facultativa para as operações de alimentação e lazer das 12h às 21h. O cinema abre de acordo com a programação da UCI Kinoplex.

Shopping Boa Vista - Boa Vista

Na sexta-feira (30), o shopping terá horário estendido, funcionando até mais tarde, das 8h às 22h. No sábado (31), o Boa Vista funciona das 8h às 18h e, no domingo (1º), dia de Ano-novo, funciona apenas a praça de alimentação, das 11h às 19h.

ETC Shopping - Aflitos

Na véspera de Ano-novo, o ETC Shopping abre lojas e quiosques das 9h às 18h; praça de alimentação, das 12h às 18h; e cinema de acordo com horário do Moviemax. No dia de Ano-novo, lojas e quiosques do mall estarão fechados, e a praça de alimentação terá funcionamento facultativo das 12h às 18h. O cinema funciona de acordo com o horário do Moviemax.



Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes

No dia 30 de dezembro, as atividades serão das 9h às 23h. Na véspera de Ano-novo, o Guararapes vai funcionar das 9h às 19h. No feriado, as lojas estarão fechadas. Já a Praça de Alimentação e a área lazer poderão funcionar de forma facultativa das 12h às 21h.

Patteo Shopping - Olinda

Em 30 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 23h. Na véspera de Ano-novo, as operações funcionam das 9h às 18h. E no dia 1º de janeiro, lojas e serviços estarão fechados. As operações de alimentação e lazer terão funcionamento facultativo das 12h às 21h.

Paulista North Way Shopping - Paulista

Na sexta-feira (30), o Paulista North Way abre das 9h às 23h. No sábado de véspera de Ano-novo, o mall funciona das 9h às 18h. No domingo de Ano-novo, lojas estarão fechadas e a praça de alimentação terá abertura facultativa das 12h às 21h. O Parks & Games opera de acordo com a programação, assim como o cinema.

Camará Shopping - Camaragibe

O Camará Shopping funciona das 10h às 23h na sexta-feira (30). No dia 31, das 10h às 18h; e, no dia 1º, as lojas estarão fechada,s e as operações de alimentação e lazer estarão com funcionamento facultativo.

Recife Outlet - Moreno

Funciona das 9h às 16h na véspera de Ano-novo e fecha no primeiro dia do ano.

Igarassu Shopping - Igarassu

Dia 31 funcionará das 9h às 18h e, no dia 1º, estará fechado. Cinema de acordo com sua programação no dia 25.



Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho

No dia 30 de dezembro, lojas e praça de alimentação funcionam até mais tarde, das 9h às 23h. A Tupan e o Arcovita abrem mais cedo, a partir das 8h. Na véspera de Ano-novo, dia 31, lojas e praça de alimentação funcionam das 9h às 18h. Já o Arcovita, das 8h às 20h, e a Tupan, das 8h às 18h. No dia 1º, feriado de Ano-novo, todas as operações serão fechadas e a praça de alimentação irá funcionar das 12h às 20h.



River Shopping - Petrolina

No sábado (31), véspera de Ano-novo, as lojas irão funcionar das 10h às 19h; o Big Bompreço, das 8h às 19h; e a praça de alimentação, das 12h às 19h. No dia de Ano-novo (1º), as lojas e o Big Bompreço estarão fechados, e a praça de alimentação e lazer funcionará das 12h às 20h.



Shopping Difusora - Caruaru

No dia 30, o horário do Difusora será estendido, com a abertura a partir das 9h e o fechamento às 23h. Já a praça de alimentação abre mais tarde, às 10h, e fecha no horário do shopping. Na véspera de Ano-novo (31), as lojas estarão abertas das 8h às 19h e a praça de alimentação, a partir das 10h, fechando às 19h. No domingo de Ano-novo (1º), funciona apenas a praça de alimentação, das 11h às 20h.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que, nesta sexta (30), último dia útil de 2022, as agências não abrem para atendimento ao público. Os bancos também não funcionarão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, reabrindo normalmente apenas no dia 2 de janeiro.

Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

DETRAN-PE

Serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) estarão suspensos nesta sexta-feira (30) e sábado (31) para atualização da base de dados de todos os sistemas para o ano de 2023. Com isso, a sede do Detran-PE, na Iputinga, os expressos cidadão, as lojas nos shoppings e as Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito), não abrem para atendimento nos dois dias. No período, também fica indisponível o site do órgão (www.detran.pe.gov.br) e todas as suas funcionalidades.

FERREIRA COSTA

Em comemoração às festas de final de ano, as lojas da Ferreira Costa localizadas na Imbiribeira e Tamarineira, no Recife; Caruaru e Garanhuns estarão funcionando em horário especial. No dia 31 de dezembro, funcionarão das 8h às 14h e, no domingo (1º), estarão fechadas.

RECIFE

Em celebração ao festejo de Ano Novo, no sábado (31), alguns serviços públicos oferecidos à população pela Prefeitura do Recife terão atendimentos alterados. Com uma grande programação na Orla da Avenida Boa Viagem, com direito a dois palcos dedicados à música Brega - no bairro do Pina - e outro a ritmos do frevo ao samba, do pop à MPB - em frente ao edifício Acaiaca - a cidade ofertará shows gratuitos para quem for curtir a virada na faixa da praia.

Na saúde, a vacinação contra a covid-19, por exemplo, segue normalmente no dia 31. No primeiro dia de 2023, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife não estará montada, retomando no domingo seguinte, dia 8. Também estará fechado, durante todo o fim de semana, o Jardim Botânico, retomando as atividades na terça-feira (3).

Saúde

Os serviços oferecidos no edifício-sede da Prefeitura do Recife estarão fechados no sábado (31) e domingo (1º), por conta das festividades da virada do ano. As atividades na sede do Executivo Municipal, bem como o atendimento ao público, voltam a acontecer normalmente na segunda-feira, dia 2 de janeiro.

Vacinação contra Covid-19

No sábado (31), véspera de Ano Novo, a vacinação contra Covid-19 acontece normalmente, das 9h às 18h, nos shoppings RioMar, no Pina, Recife, em Boa Viagem, Tacaruna, em Santo Amaro, e Boa Vista, na área central da cidade. Nos quatro locais, o acesso ao serviço acontece por demanda espontânea - apenas a vacinação de crianças de seis meses a dois anos de idade e a 5ª dose dos idosos com 80 anos ou mais precisam ser agendadas. O Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, também funcionará no mesmo horário, por agendamento ou demanda espontânea. Também estarão abertos no sábado (31), os mercados e feiras públicas do Recife, das 6h às 18h.



Já no domingo (1º), feriado de Ano Novo, nenhum local estará funcionando. Mercados e feiras não funcionarão, assim como todos os pontos de vacinação, tanto agendados quanto por demanda espontânea, só reabrem na segunda-feira (2).



Com funcionamento no sábado (31) e no domingo (1º), os pontos de testagem de covid-19 instalados no Centro de Saúde Professor Mário Ramos, em Casa Amarela; no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem; e no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; estarão funcionando das 8h às 17h. Para ter acesso aos testes nesses locais, é preciso agendar através do site Conecta Recife ou aplicativo, clicando na aba Vamos Testar (https://conectalps.recife.pe.gov.br/vamos-testar). Estão dispensadas da marcação apenas as pessoas com deficiência, idosos, gestantes e crianças com até 5 anos. Os demais pontos onde são feitos os exames para covid-19 serão retomados na segunda-feira (2).



Mulher

Neste final de ano, o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia, e o Serviço Especializado Regionalizado Clarice Lispector, localizado na Avenida Recife, 3585, no bairro do Ipsep, que funciona das 7h às 19h, de segunda a domingo, vão funcionar normalmente.

Jardim Botânico

Neste sábado (31) e no dia 1º de janeiro de 2023, o Jardim Botânico do Recife estará fechado devido ao feriado de Ano Novo. O equipamento ambiental reabre a partir de na terça-feira (3), das 9h às 15h.

Hospital Veterinário do Recife

O Hospital Veterinário do Recife funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Nos finais de semana e feriados o equipamento não abre.

Turismo e Lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife não estará montada no próximo domingo, dia 1º de janeiro, voltando a estar disponível para a população no dia 8 de janeiro. Já os parques Santana e Macaxeira estarão abertos normalmente todos os dias.

Trânsito

Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito da CTTU funcionarão normalmente no final de semana, assim como o teleatendimento 24 horas, no qual o cidadão pode acionar a autarquia gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, em Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar na segunda-feira (2), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Trabalho

As Agências de Emprego do Recife e Sala do Empreendedor estarão fechadas na próxima sexta-feira (30). O expediente retorna na próxima segunda-feira (2), das 8h às 16h, nas Agências de Casa Amarela e na Sala de Empreendedor da Prefeitura do Recife. As demais agências, localizadas nos Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro; e Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, retornam na terça-feira (3).



As Escolas Profissionalizantes do município estão em recesso de fim de ano e portanto não terão aulas nessa sexta. O expediente administrativo das escolas funcionaram até as 12h de sexta, retornando na segunda-feira (2) das 8h às 17h.

Compaz

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, todos os Compaz e as bibliotecas da rede Bibliotecas Pela Paz estarão fechados, exceto pelo serviço de testagem para Covid no Compaz Ariano Suassuna, que funcionará normalmente.



Esportes

As 23 unidades da Academia Recife estarão fechadas sábado e domingo, retornando ao funcionamento normal na segunda-feira (2). O mesmo esquema será aplicado ao Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão).



