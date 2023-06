A- A+

O feriado de São João altera os horários de funcionamento de serviços, comércio e repartições públicas em Pernambuco. Este ano, o dia 24 de junho cai em um sábado e, por causa disso, alguns órgãos, como os ligados ao Governo do Estado, terão ponto facultativo, que foi transferido de 8 de junho, dia de Corpus Christi.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) destaca que a data junina dá novo ritmo ao comércio e faz aquecer ainda mais os negócios do mês, considerado um dos períodos do ano de maior movimento para o setor.



De acordo com o presidente da CDL Recife, o varejo recifense está otimista com as vendas e espera incremento de até 10% nos negócios relacionados aos festejos juninos deste ano, na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

Filho de Isabel e Zacarias, São João Batista foi precursor do primo Jesus Cristo. Segundo a tradição católica, ao lado de Jesus, apenas dois santos têm o dia do nascimento como uma data celebrada na liturgia: o próprio João e Nossa Senhora. São João é especialmente honrado no Nordeste, sendo um dos santos mais queridos da devoção popular.

O Portal Folha de Pernambuco listou abaixo como ficam os horários:

Comércio

De acordo com a CDL Recife, o oomércio de rua terá funcionamento normal sexta na sexta-feira, das 8h30 às 18h. No sábado, estará fechado.

Shoppings

RioMar Shopping - Recife

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 21h

Shopping Recife - Recife

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 21h

Shopping Tacaruna - Recife

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 21h

Plaza Shopping - Recife

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 21h

Shopping Boa Vista - Recife

Dia 23

Lojas – Das 9h às 18h

Game Station – Das 11h às 18h

O cinema funcionará conforme programação própria

Dia 24

Lojas e Game Station – Das 11h às 19h

O cinema funcionará conforme programação própria

Shopping ETC - Recife

Dia 23

Lojas e quiosques – 9h às 19h

Praça de alimentação – 11h às 19h

Conferir programação no site do cinema do Moviemax



Dia 24

Lojas e quiosques – fechados

Praça de alimentação – 12h às 18h

Conferir programação no site do Cinema do Moviemax

Shopping Guararapes - Jaboatão dos Guararapes

Dia 23 – 9h às 19h

Dia 24 – 12h às 21h

Patteo Shopping - Olinda

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 21h

Camará Shopping - Camaragibe

Dia 23

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques - Das 10h às 18h

Lotérica - Das 9h às 18h

Caixa Econômica - Das 10h às 15h

O cinema funcionará conforme programação própria

Dia 24

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques - Das 12h às 21h

O cinema funcionará conforme programação própria, disponível no site

Paulista North Way - Paulista

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 21h

Recife Outlet - Moreno

Dia 23 – 9h às 19h

Dia 24 – 9h às 21h



Shopping Costa Dourada - Cabo de Santo Agostinho

Dia 23

Tupan – Das 8h às 18h

Arco-Vita – Das 8h às 22h

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques – Das 10h às 18h

O cinema funcionará conforme programação própria

Dia 24

Tupan – Das 8h às 20h

Arco Vita – Das 8h às 22h

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques – Das 12h às 20h

O cinema funcionará conforme programação própria

Igarassu Shopping - Igarassu

Dia 23 – 9h às 18h

Dia 24 – 12h às 20h

Shopping Difusora - Caruaru

Dia 23

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques – Das 10h às 22h

O cinema funcionará conforme programação própria

Dia 24

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques – Das 11h às 20h

O cinema funcionará conforme programação própria

Dia 29 (quinta-feira) São Pedro - Feriado em Caruaru

Todas as operações, incluindo alimentação e quiosques – Das 11h às 20h

O cinema funcionará conforme programação própria



River Shopping - Petrolina

Dia 23

Lojas e quiosques – Das 10h às 22h

Praça de Alimentação e lazer - Das 10h às 22h

Carrefour: 8h às 22h

O cinema funcionará conforme programação própria

Dia 24

Lojas e quiosques – Das 12h às 20h

Praça de Alimentação e lazer - Das 12h às 22h

Carrefour: 8h às 22h

O cinema funcionará conforme programação própria

Shopping Carpina - Carpina

Dia 23

Lojas, quiosques e praça de alimentação – Das 10h às 18h

Cinema: Consultar os horários disponíveis pelo Centerplex Cinemas

Dia 24

Lojas, quiosques e praça de alimentação – Das 10h às 22h

Cinema: Consultar os horários disponíveis pelo Centerplex Cinemas

Bancos

Agências bancárias abrem normalmente na sexta-feira (23), véspera de São João, das 10h às 16h, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No sábado, estarão fechadas.

Repartições públicas

Pernambuco - O Governo de Pernambuco transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi para a véspera de São João, dia 23 de junho.

A transferência é válida para repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta. A exceção é para serviços de funcionamento indispensável e deliberada pelo chefe do órgão.

Recife - Conforme portaria publicada no Diário Oficial do Recife, o dia 23 de junho, véspera do São João, será ponto facultativo nas repartições da administração direta e indireta do município.

Ministério Público de Pernambuco

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco interrompe suas atividades na quinta e sexta-feira (22 e 23), devido ao adiamento do feriado de Corpus Christi e do feriado de São João.

Tanto a sede, no Recife, quanto as Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTM), em Caruaru e em Petrolina, irão atuar em regime de plantão.

Na segunda-feira (26), todas as unidades do órgão ministerial retomam suas atividades. Denúncias podem ser registradas no site da regional ou no APP MPT Pardal, disponível tanto para Android quanto para iOS. O registro pode ser feito de modo anônimo, mas é importante disponibilizar o máximo de informações possível sobre o ocorrido.

Ferreira Costa

Tamarineira - Recife

23/06: 8h às 19h

24/06: 9h às 18h

Imbiribeira - Recife

23/06: 8h às 19h

24/06: 9h às 18h

Caruaru

23/06: 8h às 19h

24/06: 10 às 16h



Garanhuns

23/06: 8h às 18h

24/06: Fechada



Correios

Os Correios informam que, na sexta-feira (23), véspera de São João, as agências da Superintendência Estadual de Pernambuco funcionarão normalmente, exceto nos municípios de Alagoinha e São Benedito do Sul, onde estarão fechadas.

No sábado (24), feriado estadual de São João, não haverá atendimento, retornando o funcionamento normal das agências na segunda-feira (26).



A Central de Atendimento dos Correios - CAC funcionará normalmente, de segunda a sexta-feira (das 8h às 20h) e sábado (das 08h às 14h).



Oficina Francisco Brennand

A Oficina Francisco Brennand estará fechada na sexta (23) e reabrirá no sábado (24) e no domingo (25), com horário de funcionamento das 10h às 17h.



Paulista

Por causa da véspera do São João, nesta sexta-feira (23.06), será ponto facultativo na Prefeitura de Paulista e, com isso, alguns serviços públicos e estabelecimentos comerciais não irão funcionar. Contudo, os serviços de limpeza urbana, recolhimento de lixo e coleta seletiva funcionarão normalmente.

As atividades de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas, entretanto, estarão funcionando 24 horas, os serviços de urgência e emergência, como a Prontoclínica Torres Galvão (PTG); o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tereza Noronha, no Janga; e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo Disque 192.



As feiras livres, o Mercado Público Tiradentes, assim como o comércio de rua e as lojas do centro comercial e da Rua Siqueira Campos estarão abertos das 8h às 17h. Os serviços de vacinação contra a Covid-19 e Influenza, em postos de saúde, policlínicas e no pólo fixo do Paulista North Way Shopping, estarão fechados, voltando a funcionar na segunda-feira (26). Escolas e serviços administrativos das secretarias da Prefeitura estarão fechados.



Compesa

As 156 lojas de atendimento da Compesa espalhadas no Estado e as oito unidades que funcionam nos Expressos Cidadão estarão fechadas nesta sexta-feira (23). As unidades retornam às atividades normais na segunda-feira (26). A companhia esclarece que optou por transferir o ponto facultativo do dia 8 de junho, dedicado ao Dia de Corpus Christi, para o dia 23 de junho.



Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) informa que a sede do órgão, localizada na Estrada do Barbalho, 889, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife; as Unidades de Táxis e Coletivos – DUAT; Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans); lojas da Autarquia nos shoppings e nos Expressos Cidadão, estarão fechadas na próxima sexta-feira e sábado, dias 23 e 24 junho de 2023.



Já as Operações Rota de Fuga, Trânsito Seguro e Prevenção “Segundos que salvam vidas” estarão com seus agentes nas ruas.

