Confira o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana durante o Carnaval 2024

O Carnaval 2024 já tem alterado a movimentação e rotina de vários municípios pernambucanos. Apesar de o feriado ser celebrado apenas na segunda (12) e terça-feira (13), neste ano a festa teve início na quinta (8) em alguns locais, como é o caso da capital pernambucana e de Olinda. Por isso, alguns serviços e órgãos públicos tiveram seu funcionamento alterado antes.



Confira o que abre e o que fecha no Carnaval 2024:

COMÉRCIO DO CENTRO DO RECIFE:

As lojas de rua do Centro do Recife e dos bairros da capital pernambucana terão o funcionamento facultativo do sábado (10) até a terça-feira (13), de acordo com determinação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Na quarta (14), os estabelecimentos funcionarão a partir das 12h.

SHOPPINGS:

Plaza - sábado (10) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Tacaruna - sábado (10) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h.Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Recife - sábado (10/) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

RioMar - sábado (10) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Boa Vista - Sábado e domingo- lojas fechadas. Segunda e terça-feira de Carnaval - das 11h às 19h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 21h.

Patteo Olinda - sábado (10) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça -- das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Paulista North Way - sábado (10) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Camará - sábado (10) - das 10h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Guararapes - sábado (10) das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 22h.

Costa Dourada - sábado (10/02) - das 9h às 19h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 9h às 22h.

Shopping Igarassu - sábado (10/02) - das 9h às 18h. Domingo, segunda e terça - das 12h às 20h. Quarta-feira de cinzas - das 12h às 21h.

Recife Outlet - Abertos todos os dias, das 9h às 19h. Na quarta-feira abrirá das 9h às 21h.

MERCADOS E FEIRAS

No Recife, da quinta (8) a sábado (10), os espaços funcionarão das 6h às 18h. De domingo (11) a terça (13), os horários são das 6h às 13h. Na Quarta de Cinzas (14), os equipamentos voltam a abrir as portas das 6h às 18h.

BANCOS

Seguindo resolução do Conselho Monetário Nacional, os bancos estarão fechados na segunda (12) e terça-feira (13) de Carnaval. Na quarta-feira de Cinzas (14), o expediente bancário será iniciado às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

A orientação é de que os clientes utilizem os canais digitais dos bancos para efetuar pagamentos e transferências.

Com relação às contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado, o pagamento poderá ser realizado sem acréscimo na quarta-feira.

DETRAN-PE

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) localizadas nos Expressos Cidadão de Olinda e Boa Vista funcionam na sexta-feira (9), até as 13 hh.

Já a sede do órgão, localizada no bairro da Iputinga, no Recife, as Circusncrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), a Unidade de Táxi e Coletivos (DUAT) e as lojas instaladas nos shoppings têm atendimento normal na sexta-feira.

Nos shoppings, o funcionamento acontecerá das 9h às 21h (exceto nos shoppings Camará e Igarassu, que funcionarão das 9h às 15h). Já as Ciretrans, DUAT e Sede estarão abertas das 7h45 às 13h30.

No sábado (10), domingo (11), segunda (12), terça (13) e quarta (14), todas as unidades estarão fechadas.

COMPESA

Na sexta-feira (9), as lojas de Olinda e da Boa Vista funcionarão até as 13h; as demais unidades e os Expressos Cidadão terão expediente normal. Do sábado (10) até a terça feira (12), todos os pontos de atendimento presencial da Compesa estarão fechados.



As lojas retomam o atendimento ao público na Quarta-Feira de Cinzas (14), em horário especial, das 12h às 17h, com exceção das unidades localizadas nos expressos, que só voltarão no dia seguinte, na quinta-feira (15), em horário normal.

EXPRESSO CIDADÃO

As unidades administradas pelo Governo de Pernambuco fecham no sábado e retornam na quinta-feira. A exceção são as unidades da Boa Vista e Olinda, que fecham ainda na sexta a partir das 13h, retornando na quinta-feira.

PREFEITURA DO RECIFE

O edifício-sede da gestão municipal estará fechado entre os dias 9 a 14 de fevereiro. As atividades e o atendimento ao público serão retomados na quinta-feira (15).

SAÚDE

Os serviços administrados pelo Governo de Pernambuco considerados essenciais, como atendimentos de urgência e emergência, funcionarão normalmente durante todo o Carnaval.

CENTROS DE VACINAÇÃO DO RECIFE

Locais funcionarão em dias alternados. No sábado (10) e no domingo (11), nos shoppings Tacaruna, em Santo Amaro, e RioMar, no Pina, eles estarão abertos das 9h às 19h no dia 10, e das 12h às 19h no dia 11.

Na segunda-feira (12) e terça-feira (13), funcionarão os dos shoppings Recife, em Boa Viagem, e Boa Vista, na área central. O horário será das 12h às 19h no shopping Recife, enquanto que das 11h às 19h no Boa Vista.

Na quarta-feira de Cinzas (14), todos os quatro CVs dos shoppings estarão abertos das 12h às 19h. Já o atendimento do Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte, será das 8h às 18h.

Já as vacinas antirrábica e antitetânica serão aplicadas da sexta-feira (9) até a quarta-feira (14), das 7h às 17h, na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, e das 7h às 19h na Policlínica Professor Arnaldo Marques, no Ibura.

TESTES DE COVID-19

Exames poderão ser feitos, sem necessidade de agendamento, na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga (das 8h às 12h e de 13h às 17h), e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem (das 8h às 17h).



HEMOPE

Funcionará nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro - das 7h15 às 18h30.

HEMATO

Funcionará normalmente durante o carnaval - das 7h às 18h.



CENTRO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES DO RECIFE

Terá plantão durante todo o período carnavalesco, para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h por meio do telefone 3355-7712.



Também haverá plantão para denúncias de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, através do 0800 281 1520.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO

Permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira.

O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR), no Curado, terá os serviços ambulatoriais e de imagem suspensos durante o Carnaval e quarta-feira de cinzas.

A unidade de saúde continuará realizando partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de violência.

CULTURA

No Recife, os espaços culturais mantidos pela gestão municipal estarão fechados. A exceção é o Paço do Frevo, que funcionará até a sexta-feira (9), das 10h às 14h, data em que se comemora o Dia do Frevo.

TURISMO

Durante o Carnaval, o projeto Olha! Recife terá edição especial na quarta (7) a sexta (9).

Já a Ciclofaixa de Turismo e Lazer também não estará disponível durante o Carnaval.

TRÀNSITO

O atendimento ao público na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) será suspenso na sexta-feira (9) até a quarta-feira (14). A atividade será retomada na quinta-feira (15), das 8h até as 13h.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

MULHER

O Centro de Referência Clarice Lispector, localizado no bairro de Santo Amaro, funcionará 24h durante os dias de Carnaval, em regime de plantão.

Já o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, localizado na Avenida Recife, 700, no bairro de Areias, funcionará das 7h às 19h. O serviço telefônico gratuito do local também estará disponível para orientação, via Whatsapp (81.99488-6138).

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

O Centro Popinho e o Abrigo Noturno Irmã Dulce funcionarão normalmente das 8h às 18h e das 19 às 7h, respectivamente. O funcionamento também será normal nas casas de acolhimento institucional e na atuação das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão.

Da sexta-feira (9) até a quarta-feira (14), não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.

No sábado (10), estarão fechados os restaurantes populares Josué de Castro, no bairro de São José, e Naíde Teodósio, em Santo Amaro. A partir do domingo (11), o funcionamento será retomado normalmente.

COMPAZ

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz fecham a partir do meio dia da quinta-feira (8), e reabrem na quinta-feira pós Carnaval, às 7h.

PROCON RECIFE

O Procon Recife contará com um estande na Central do Carnaval, na Rua do Observatório, no bairro do Recife, até a terça-feira (13), funcionando das 16h às 2h.

Desta sexta (9) até a Quarta-Feira de Cinzas todas as unidades do Procon Recife (Rua do Imperador e na Rede Compaz) estarão fechadas.

PROCURADORIA

O Setor de Atendimento da Procuradoria da Fazenda Municipal (PFM), localizado no Empresarial Riomar Trade Center, no bairro do Pina, não abre na próxima sexta-feira (9) e também nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, considerados pontos facultativos em virtude do Carnaval. O atendimento presencial na unidade volta a ser realizado na próxima quinta-feira (15), das 8h às 14h.

HOSPITAL VETERINÁRIO

O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Mello (HVR), no bairro do Cordeiro, não funcionará desta sexta-feira (9) até a quarta-feira (14). Os atendimentos, consultas e exames retornam na próxima quinta-feira (15).

ESPORTES

As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas da tarde de quinta (8) até a quarta-feira (14). As atividades retornam à normalidade na quinta (15).

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) fica com serviços suspensos de quarta (7) a quarta (14) , voltando ao funcionamento normal na quinta (16).

AGÊNCIAS DE EMPREGO, ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES E SALA DO EMPREENDEDORISMO

As unidades da Prefeitura do Recife das Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedorismo do Recife não terão atendimento ao público nesta sexta-feira (9). Na quinta-feira (15), todos os serviços funcionam normalmente, entre 8h e 16h. Os cursos de qualificação profissional também retornam, conforme horário das turmas.

