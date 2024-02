A- A+

Carnaval 2024 Confira o roteiro detalhado do desfile do Galo da Madrugada, que sai às ruas neste sábado (10) Programação conta com seis alegorias, 30 trios elétricos e dezenas de artistas

O 45º desfile do Galo da Madrugada acontece neste sábado (10), a partir das 9h, na área central do Recife, e deve reunir mais de 2,5 milhões de foliões, segundo estimativa da organização do evento.



Nesta terça-feira (6), foram divulgados detalhes da programação, entre eles o roteiro detalhado por onde passarão seis alegorias, 30 trios elétricos e dezenas de artistas.

Confira o roteiro do Galo da Madrugada:

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial (sentido Praça Sérgio Loreto)

Avenida Dantas Barreto (esquina com Praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido Avenida Sul

Avenida Sul (sentido Afogados)

Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

Rua Imperial (voltando para a Praça Sérgio Loreto

Praça Sérgio Loreto (Sentido sede do Galo)

Rua do Muniz (sentido Avenida Dantas Barreto) 7

Avenida Dantas Barreto (sentido Praça da Independência)

Praça da Independência

Avenida Guararapes (sentido Ponte Duarte Coelho)

Rua do Sol (sentido Praça da República)

Praça da República e Rua do Imperador (Dispersão)



Serviço:

45º Desfile do Galo da Madrugada

Tema: Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo

Data: 10 de fevereiro de 2024 (Sábado de Zé Pereira)

Saída: 9h (Concentração: Forte das Cinco Pontas)

