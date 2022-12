A- A+

Retrospectiva Confira os 10 principais fatos que marcaram o Brasil em 2022 Entre as notícias de maior repercussão, estão assassinatos na Amazônia, morte do congolês Moïse Kabamgabe e "câmara de gás" em Sergipe.

Em 2022, o Brasil presenciou tragédias que expressam mazelas históricas do País, como racismo, misoginia, crimes ambientais e violência policial.



Logo em janeiro, a população assistiu em choque às cenas do espancamento que resultou na morte do congolês Moïse Kabamgabe, de 25 anos, em um quiosque no Rio de Janeiro.



Em junho, os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista pernambucano Bruno Pereira tiveram repercussão internacional. Outro caso revoltante foi a "câmara de gás" em uma viatura que vitimou Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, em maio.



1 - Tragédia em Capitólio (MG)



Logo no segundo fim de semana do ano, uma tragédia deixou o País em choque. Na manhã do dia 8 de janeiro, um sábado, parte de um cânion desabou no lago de Furnas, no município de Capitólio (MG), atingindo três lanchas. Ao todo, dez pessoas, que se conheciam e estavam hospedadas no mesmo hotal, morreram enquanto outras 30 ficaram feridas.

2 - Caso Moïse Kabamgabe (RJ)

Ainda em janeiro, no dia 25, um caso de violência brutal foi registrado no Rio de Janeiro. Ao procurar os donos de um quiosque para cobrar o pagamento por um trabalho, o jovem congolês Moïse Kabamgabe, de 25 anos, foi espancado até a morte no posto 8 da Barra da Tijuca. Antes de falecer, a vítima sofreu golpes de mata-leão, socos, chutes e pauladas, com pés e mãos amarrados.

3 - Carnaval fora de época



Por causa da onda de contaminações pela variante Ômicron no início do ano, o tradicional desfile das escolas de samba no Sudeste do País foi adiado para a segunda quinzena de abril. No Rio de Janeiro, a Acadêmicos do Grande Rio foi campeã pela primeira vez com o enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu". Em São Paulo, a vencedora foi a Mancha Verde, que havia se apresentado com o samba-enredo "Planeta Água".



4 - Chacinas policiais no Rio de Janeiro



Na madrugada de 25 de maio, uma operação em conjunto das polícias Militar e Rodoviária Federal resultou na morte de 25 pessoas na Vila Cruzeiro, na capital fluminense. Dois meses depois, em julho, outra ação policial, no Complexo do Alemão, deixou 18 mortos.



5 - "Câmara de gás" em viatura da PRF



Em maio, outro caso revoltante de violência policial repercutiu em todo o País: a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, em Umbaúba, Sergipe. Durante uma abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi colocado no porta-malas da viatura e, trancado com as pernas para fora, morreu asfixiado com gás lacrimogêneo.

6 - Mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira



Após mais de dez dias de buscas, os restos mortais do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista pernambucano Bruno Pereira foram encontrados no Vale do Javari, no Amazonas. Os assassinatos, que têm ligação com conflitos na região, geraram uma comoção internacional.

7 - Anestesista preso por estupro de pacientes



Em julho, foi noticiado outro caso de repercussão envolvendo o histórico problema da violência contra a mulher. No Rio de Janeiro, o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 31, foi preso após ser gravado enquanto estuprava uma paciente grávida durante uma cesariana. O flagrante foi feito pelas mulheres da equipe de enfermagem, que já desconfiavam da conduta do médico em ocasiões anteriores.

8 - Censo 2022



Com dois anos de atraso, primeiro por causa da pandemia e, segundo, por corte de verbas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou, em 2022, o 13º Censo demográfico do País. Os mais de 183 mil recenseadores saíram às ruas no dia 1º de agosto para fazer o levantamento, que, até o início de dezembro, recebeu mais de 8,4 milhões de respostas só em Pernambuco.

9 - Ofensas racistas contra Seu Jorge



No dia 14 de outubro, o cantor Seu Jorge subiu ao palco do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre (RS), para o que achou que seria mais um show na carreira de sucesso. O que ele não esperava era que seria alvo de ofensas racistas. Após emitir uma opinião contrária à redução da maioridade penal, o artista ouviu da plateia xingamentos como "vagabundo" e "safado", com imitações de macacos.



10 - Ataque a escolas no Espírito Santo



Em 25 de novembro, um atirador invadiu duas escolas do distrito de Coqueiral, em Aracruz (ES), e disparou vários tiros, deixando três mortos e onze feridos. O autor dos disparos foi um adolescente de 16 anos. As armas usadas na chacina - um revólver calibre 38 e uma pistola .40 - pertenciam ao pai do jovem, que é policial militar.

