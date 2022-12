Confira os 10 principais fatos que marcaram o mundo em 2022

A- A+

Guerra na Europa, crise política na América Latina, surto de mpox… O ano de 2022 foi turbulento em muitos sentidos para todo o mundo, começando pelo conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, que se arrasta desde fevereiro.



Nos meses seguintes, houve ainda a rejeição à nova Constituição do Chile e a morte da rainha Elizabeth II, uma das últimas grandes personalidades do século 20 vivas até então, que deixou uma Inglaterra mergulhada num impasse político e econômico.



1 - Guerra na Ucrânia



Em 24 de fevereiro, a geopolítica mundial sofreu um forte abalo provocado por uma crise que se mantém até hoje, com consequências ainda imprevisíveis. Foi nesse dia que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de “uma operação militar” na vizinha Ucrânia.



O ataque, amplamente condenado pela comunidade internacional, tem como pano de fundo disputa de territórios e avanço da influência dos países ocidentais sobre o governo de Volodimir Zelensky. A guerra, que já está perto de completar um ano, continua gerando impactos sociais, políticos e econômicos em todo o mundo.

2 - Novos presidentes no Chile e na Colômbia



Dando sequência a um movimento descrito como a volta de uma “onda vermelha” na América Latina, o esquerdista Gabriel Boric assumiu a presidência do Chile em março deste ano. Em junho, Gustavo Petro ganhou as eleições na Colômbia, sendo o primeiro líder do campo progressista a governar o país andino.

3 - Jubileu e morte de Elizabeth II



Chefe de Estado a passar mais tempo no trono do Reino Unido, a rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos no dia 8 de setembro, apenas três meses depois de completar sete décadas de reinado, celebrando o jubileu de platina. Logo após o anúncio oficial da morte, o então príncipe e filho mais velho da monarca foi proclamado rei, assumindo o título de Charles III.

4 - Reeleição de Macron na França



Em abril, o presidente da França, Emmanuel Macron, disputou uma acirrada corrida eleitoral em busca do segundo mandato. Passando ao segundo turno em mais um confronto com a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, ele foi reeleito com mais de 58% dos votos válidos.

5 - Surto de mpox



No fim do primeiro semestre do ano, o mundo viu a ascensão de uma nova emergência de saúde ainda em meio à pandemia de Covid-19. Antes conhecida como “varíola dos macacos”, a infecção do “Monkeypox virus”, que já era endêmica na África, se espalhou rapidamente pelo planeta, tendo como principais vítimas o público de homens que fazem sexo com outros homens.



No fim de novembro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que a doença mudasse de nome para “mpox” para combater a “apropriação racista e estigmatizante” da nomenclatura anterior.

6 - Queda de Johnson e crise política no Reino Unido



Comprometido por escândalos que envolviam a realização de festas com membros do gabinete no auge do período de restrições impostas durante a pandemia, o ex-premiê britânico Boris Johnson renunciou em julho, três anos depois de ascender ao poder.



Para o lugar dele, foi eleita Liz Truss, que, sem conseguir emplacar um plano de recuperação da economia, não passou nem dois meses no cargo, renunciando no fim de outubro. Quatro dias depois, o bilionário de origem indiana Rishi Sunak foi designado primeiro-ministro pelo Partido Conservador.

7 - Morte de ex-premiê do Japão



Líder político que passou mais tempo no cargo de primeiro-ministro na história do Japão, Shinzo Abe morreu após ser baleado durante um comício, em julho. Abe, que chegou a ser o premiê mais jovem a governar o país no final dos anos 2000, estava em campanha para as eleições ao Senado quando foi assassinado, na região de Nara.

8 - Atentado contra Cristina Kirchner



A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu uma tentativa de assassinato na noite do dia 1º de setembro. Ela cumprimentava apoiadores na frente da casa onde mora, em Buenos Aires, quando um homem apontou uma arma para o rosto dela e apertou o gatilho a poucos metros da vítima. O revólver falhou na hora, e o autor do disparo foi preso. Dias depois, a namorada dele também foi detida por suposto envolvimento no crime.

9 - Nova Constituição do Chile



No dia 4 de setembro, mais de 15 milhões de chilenos foram às urnas votar maciçamente contra a proposta de Constituição que buscava substituir a Carta herdada da ditadura de Pinochet (1973-1989). O “Rejeito” venceu com mais de 60% dos votos, resultado visto como uma derrota política do presidente Gabriel Boric, que está ainda no primeiro ano de mandato.

10 - Crise política no Peru



Em 7 de dezembro, horas antes de uma reunião em que o Parlamento ia discutir um processo de impeachment, o então presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou a dissolução do Congresso e a instauração de um “governo excepcional de emergência”. Castillo foi destituído por “incapacidade moral” e preso enquanto a vice, Dina Boluarte, assumiu o governo em seu lugar. A crise política provocou a realização de protestos em todo o país andino.

