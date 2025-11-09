A- A+

ALIMENTAÇÃO Confira os 5 piores alimentos para o seu café da manhã e alternativas mais saudáveis Algumas comidas tradicionais podem afetar sua disposição, saúde e peso; até as bebidas precisam ser avaliadas

O café da manhã, considerado a refeição mais importante do dia, também é o momento em que muitas pessoas cometem erros na escolha dos alimentos.

O ideal é que essa refeição ajude a recuperar a energia após várias horas de descanso — mas nem sempre acaba sendosaudável, já que costuma incluir grandes quantidades de açúcar.

De acordo com um artigo da Cleveland Clinic, alimentos ultraprocessados consumidos pela manhã (como cereais, biscoitos, pães industrializados etc.) são ricos em açúcares adicionados, gorduras saturadas e farinhas refinadas. Isso provoca picos de glicose, cansaço e fome precoce.

Se você busca um guia prático, veja cinco opções que devem ser evitadas no café da manhã:

1. Cereais industrializados

Os cereais vendidos como “fonte de fibra” ou “com baixo teor de gordura” geralmente contêm muito açúcar.

A Cleveland Clinic alerta que uma porção média pode ter até 30 gramas de açúcares adicionados, o equivalente a mais de seis colheres de chá.

Embora forneçam energia rápida, ela desaparece logo, deixando sensação de fadiga e fome.

Alternativa: preparar aveia natural com frutas, sementes e um toque de mel, que oferece energia mais duradoura e fibras reais.



2. Pão de forma e farinhas refinadas

O pão branco, embora tradicional, carece de fibras e nutrientes essenciais.

Segundo uma cartilha nutricional do Hospital San Rafael A Coruña, no México, esse tipo de pão eleva rapidamente o nível de açúcar no sangue e não garante saciedade por muito tempo.

Melhor opção: substituir por pão integral ou de centeio, que preserva a textura macia e tem valor nutricional superior.



3. Iogurtes açucarados e versões “light”

Os iogurtes saborizados e com baixo teor de gordura costumam conter grandes quantidades de açúcar e adoçantes artificiais.

A Cleveland Clinic explica que, ao retirar a gordura natural, os fabricantes acrescentam açúcar para compensar o sabor — o que reduz o valor nutricional.

Recomendação: escolher iogurte natural ou grego sem açúcar, combinado com frutas ou oleaginosas.

4. Carnes processadas

Itens como bacon, salsicha e presunto industrializado são ricos em sódio, conservantes e gorduras saturadas, e o consumo frequente está associado a maior risco cardiovascular.

Substitua por: proteínas magras, como ovo cozido, frango grelhado ou atum, que oferecem melhor qualidade nutricional pela manhã.



5. Muffins, panquecas e doces matinais

Muffins, panquecas e pães doces são tentadores pelo aroma e textura, mas combinam farinha refinada, açúcar e gordura em excesso.

Esses alimentos provocam uma verdadeira “montanha-russa de energia”, deixando o corpo esgotado no meio da manhã.

Alternativa saudável: versões de pães integrais com aveia ou banana, que reduzem a ingestão de açúcar.

Bebidas que também devem ser evitadas

As bebidas podem comprometer um café da manhã equilibrado.

O mesmo artigo da Cleveland Clinic aponta que sucos industrializados perdem a fibra natural da fruta, restando apenas o açúcar — e, embora contenham vitaminas, não saciam como a fruta inteira.

Além disso, vitaminas e shakes industrializados são preparados com saborizantes e proteínas artificiais, aproximando-se mais de uma sobremesa do que de um alimento nutritivo.

Por fim, o Hospital San Rafael A Coruña alerta que uma xícara de café com xaropes ou cremes saborizados pode ter cerca de 400 calorias, o que não é ideal para quem busca manter um déficit calórico por motivos de saúde ou atividade física.

