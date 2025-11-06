CÚPULA DO CLIMA
Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP30
Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da Conferência do Clima das Nações Unidas
Vista parcial do Centro de Convenções e Exposições Hangar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém, Pará - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP
Começa nesta quinta-feira, 6, a Cúpula do Clima de Belém, a reunião de líderes prévia à Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30).
Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP-30. Nas últimas duas edições, o conjunto dos países decidiu iniciar uma transição para longe do uso de combustíveis fósseis (na COP-28, em Dubai) e triplicar o financiamento oferecido por países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, chegando a US$ 300 bilhões anuais (na COP-29, em Baku), sem que a meta anterior de fornecer US$ 100 bilhões (cerca de R$ 537 bilhões) fosse cumprida.
Confira, abaixo, a lista com as dezenas de chefes de Estado confirmados nesta cúpula:
- Chile - Gabriel Boric Font (Presidente)
- Colômbia - Gustavo Petro (Presidente)
- Comores - Azali Assoumani (Presidente)
- Finlândia - Alexander Stubb (Presidente)
- França - Emmanuel Macron (Presidente)
- Guiana - Irfaan Ali (Presidente)
- Honduras - Xiomara Castro (Presidente)
- Letônia - Edgars Rinkevics (Presidente)
- Moçambique - Daniel Francisco Chapo (Presidente)
- Mônaco - Alberto II (Príncipe / Chefe de Estado)
- Namíbia - Netumbo Nandi-Ndaitwah (Presidente)
- Palau - Surangel Whipps Jr. (Presidente)
- Reino Unido - William (Príncipe)
- República do Congo (ou Congo Brazzaville) - Denis Sassou N’Guesso (Presidente)
- República Democrática do Congo (ou Congo Kinshasa) - Félix Tshisekedi Tshilombo (Presidente)
- Síria - Ahmad Al Sharaa (Presidente)
- Suécia - Carl XVI Gustaf e Silvia (Rei e Rainha)
- Suriname - Jennifer Simons (Presidente)
- Benin - Chabi Talata (Vice-Presidente)
- Equador - María José Pinto (Vice-Presidente)
- Iêmen - General de brigada Tarik Saleh (Vice-Presidente)
- Nigéria - Kashim Shettima (Vice-Presidente)
- Quênia - Kithure Kindiki (Vice-Presidente)
- Turquia - Cevdet Yilmaz (Vice-Presidente)
- Alemanha - Friedrich Merz (Chanceler / Primeiro-Ministro)
- Antígua e Barbuda - Gaston Alphonso Browne (Primeiro-Ministro)
- Barbados - Mia Amor Mottley (Primeira-Ministra)
- Espanha - Pedro Sánchez (Presidente de Governo)
- Eswatini - Russell Mmiso Dlamini (Primeiro-Ministro)
- Holanda - Dick Schoof (Primeiro-Ministro)
- Irlanda - Micheál Martin (Primeiro-Ministro)
- Noruega - Jonas Gahr Støre (Primeiro-Ministro)
- Papua-Nova Guiné - James Marape (Primeiro-Ministro)
- Portugal - Luís Montenegro (Primeiro-Ministro)
- Reino Unido - Keir Starmer (Primeiro-Ministro)
- Vaticano - Card. Pietro Parolin (Secretário de Estado)
- China - Ding Xuexiang (Vice-Primeiro-Ministro)
- Cuba - Eduardo Martínez Díaz (Vice-Primeiro-Ministro)
- Eslovênia - Tanja Fajon (Vice-Primeira Ministra e Ministra das Relações Exteriores e Europeias)
- Guiné Equatorial - Gaudêncio Mohaba Messu (Vice-Primeiro-Ministro)
- Itália - Antonio Tajani (Vice Primeiro-Ministro e MRE)
- Lesoto - Nthomeng Majara (Vice-Primeiro-Ministro)
- Somália - Salah Ahmed Jama (Vice-Primeiro-Ministro)
- Azerbaijão - Deputada Sahiba Gafarov (Presidente da Assembleia Nacional)
- Indonésia - Hashim Djojohadikusumo (Enviado Especial para Clima)
- União Africana - Mahmoud Ali Youssouf (Presidente da Comissão da União Africana)
- União Europeia (Comissão) - Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia)
- União Europeia (Conselho) - António Costa (Presidente)
- ONU - Antonio Guterres (Secretário-Geral)
- Costa do Marfim - Leon Kacou Adom (Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Integração Africana e dos Marfinenses no Exterior)
- São Tomé e Príncipe - Ilza Maria dos Santos Amado Vaz (Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade)
- Azerbaijão - Mukhtar Babayev (Presidente da COP29)
- Ilhas Marshall - Kalani Kaneko (MRE)
- Irã - Sheena Ansari (Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Vice-presidente para o Meio Ambiente)
- México - Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra (Ministra do Meio Ambiente)
- Quirguistão - Edil Baisalov (Vice-Presidente do Gabinete de Ministros)
- Venezuela - Yván Gil Pinto (MRE)
- AIE - Faith Birol (Diretor-Executivo)
- Banco Africano de Desenvolvimento - Sidi Ould Tah (Presidente)
- Banco Mundial/BIRD - Ajay Banga (Presidente)
- BID - Ilan Goldfajn (Presidente)
- CAF - Sérgio Diaz-Granados (Presidente-Executivo)
- FAO - Qu Dongyu (Diretor-Geral)
- NDB - Dilma Rousseff (Presidenta)
- OMC - Ngozi Okonjo-Iweala (Diretora-Geral)
- OMM - Celeste Saulo (Secretária-Geral)
- OMS - Tedros Adhanom (Diretor-Geral)
- OTCA - Martin Von Hildebrand (Secretário-Geral)
- PNUD - Haoliang Xu (Administrador Interino)
- PNUMA - Martin Krause (Diretor da Divisão de Mudança do Clima)
- UNFCCC - Simon Stiell (Secretário Executivo)
- UN-Habitat - Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach (Subsecretária-Geral da ONU / Diretora Executiva da UN-H)
- UNICEF - Catherine Russell (Diretora-Executiva)
- África do Sul - Dion George (Ministro das Florestas, Pescas e Meio Ambiente)
- Austrália - Josh Wilson (Ministro Assistente de Mudanças Climáticas e Energia)
- Bahrein - Mohamed Mubarak Bindaina (Ministro do Petróleo e Meio Ambiente)
- Cabo Verde - Gilberto Silva (Ministro da Agricultura e Ambiente)
- Croácia - Marija Vuckovic (Ministra do Meio Ambiente)
- Egito - Manal Awad Mikhail (Ministra do Desenvolvimento Local e interina do Meio Ambiente)
- Gâmbia - Rohey John Manjang (Ministro do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Recursos Naturais)
- Gana - Emmanuel Armah-Kofi Buah (Ministro das Terras e Recursos Naturais)
- Iraque - Hallo Mustafa Al-Askari (Ministro do Meio Ambiente)
- Jordânia - Ayman Suleiman (Ministro do Meio Ambiente)
- Kuwait - Tariq Sulaiman Al-Roumi (Ministro do Petróleo)
- Libéria - Dr. Yarkpawolo (CEO da Environmental Protection Agency)
- Líbia - Ibrahim Al-Arabi Munir (Ministro do Meio Ambiente)
- Mauritânia - Messouda Baham Mohamed Laghdaf (Ministro do Meio Ambiente)
- Myanmar - Khin Maung Yi (Ministro dos Recursos Naturais e Conservação Ambiental)
- Omã - Abdullah Ali Al Amri (Ministro do Meio Ambiente)
- República Dominicana - Paíno Henríquez (Ministro do Meio Ambiente)
- Ruanda - Bernadette Arakwiye (Ministra do Meio Ambiente)
- Rússia - Ruslan Edelgeriev (Enviado Especial da Presidência para Mudança do Clima)
- São Cristóvão e Névis - Joyelle Clarke (Ministro do Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente, Ação Climática e Empoderamento dos Eleitores)
- Serra Leoa - Jiwoh Abdulai (Ministro do Meio Ambiente)
- Sudão do Sul - Josephine Napwon Cosmos (Ministra de Meio Ambiente e Florestas)
- Tajiquistão - Bahodur Sheralizoda (MMA)
- Togo - Dodzi Komla Kokoroko (Ministro do Meio Ambiente)
- Tuvalu - Maina Vakafua Talia (Ministro do Interior, Mudanças Climáticas e Meio Ambiente)
- Zimbábue - Evelyn Ndlovu (Ministra do Meio Ambiente)
- Albânia - Embaixador Genti Bendo
- Arábia Saudita - Khalid Almehaid (Assessor Sênior do Ministro de Energia)
- Armênia - Robert Abisoghomonyan (Vice-Ministro das Relações Exteriores)
- Áustria - Andreas Stadler (Embaixador)
- Bélgica - Chris Hoornaert (Embaixador)
- Camboja - Nguon Hong Prak (Embaixador)
- Canadá - Emmanuel Kamarianakis (Embaixador)
- Chipre - Vasilios Philippou (Embaixador)
- Cingapura - Joseph Teo (Negociador-Chefe para Mudanças Climáticas)
- Coreia do Norte - Kang Chol Min (Conselheiro da Embaixada)
- Coreia do Sul - Yeonghan Choi (Embaixador)
- Dinamarca - Ole Thonke (Embaixador Climático e Subsecretário de Política de Desenvolvimento)
- Dominica - Edgar Hunter (Assessor Técnico Sênior)
- Eslováquia - Katarína Tomková (Embaixadora)
- Geórgia - Zurab Mchedlishvili (Embaixador)
- Grécia - Ioannis Tzovas Mourouzis (Embaixador)
- Ilhas Salomão - Thaddeus Atkin Siota (Vice-Secretário do Ministério do Meio Ambiente)
- Japão - Misako Takahashi (Embaixadora para Mudança Climática)
- Mongólia - Munkhtushig Lkhanaajav (Secretário de Estado do MRE)
- Niue - Rossylynn Pulehetoa-Mitiepo (Diretora do serviço meteorológico)
- Nepal - Rajendra Prasad Mishra (Secretário do Ministério de Florestas e Meio Ambiente)
- Palestina - Ryad Mansour / Ibrahim Al-Zaben (Observador Permanente na ONU / Embaixador no Brasil)
- Panamá - Flavio Mendez (Embaixador)
- Polônia - Andrzej Cieszkowski (Embaixador)
- Seychelles - Jeannette Ethelberge Larue (Diretora Geral de Educação Pública e Extensão Comunitária)
- Sérvia - Aleksandar Ristic (Embaixadora)
- Tanzânia - John Stephen Simbachawene (Embaixador)
- Uganda - Adonia Ayebare (Embaixador)