CÚPULA DO CLIMA

Confira os chefes de Estado confirmados em cúpula de lideres que antecede a COP30

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da Conferência do Clima das Nações Unidas

Vista parcial do Centro de Convenções e Exposições Hangar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém, ParáVista parcial do Centro de Convenções e Exposições Hangar da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém, Pará - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

Começa nesta quinta-feira, 6, a Cúpula do Clima de Belém, a reunião de líderes prévia à Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30).

Cerca de 170 países se credenciaram para participar presencialmente da COP-30. Nas últimas duas edições, o conjunto dos países decidiu iniciar uma transição para longe do uso de combustíveis fósseis (na COP-28, em Dubai) e triplicar o financiamento oferecido por países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, chegando a US$ 300 bilhões anuais (na COP-29, em Baku), sem que a meta anterior de fornecer US$ 100 bilhões (cerca de R$ 537 bilhões) fosse cumprida.

Confira, abaixo, a lista com as dezenas de chefes de Estado confirmados nesta cúpula:

