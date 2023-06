Confira os destaques da programação junina neste fim de semana em Pernambuco

A- A+

O terceiro final de semana do mês de junho em Pernambuco traz uma diversidade de atrações culturais para quem quer curtir o São João. Há opções que vão do forró, ritmo predominante durante os festejos juninos, ao piseiro e ao pagodão baiano. Confira os destaques das programações em alguns dos principais polos distribuídos pelo estado:

Caruaru

Na Capital do Forró, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, se apresentam no sábado (17) a partir das 19h45, Felipe Amorim, Luan Santana e Mari Fernandez. Já no Alto do Moura, a festa começa às 12h e vai até o fim da tarde, com Herbert Lucena, Sirano e Sirino e Petrúcio Amorim. No Polo Azulão, que traz música alternativa ao São João de Caruaru, o destaque é o sambista Diogo Nogueira.

No domingo (18), Pablo e Priscila Senna são os destaques no palco principal de Caruaru. No Alto do Moura, Forró Vumbora, Brucelose e Caninana se apresentam ao longo da tarde. Na noite do domingo, no Azulão, uma noite de frevo com Spok e André Rio leva um pouco do Carnaval à festa junina.

Recife

No Recife, a programação começa ao meio-dia deste sábado, no Arraial da Rio Branco, no Bairro do Recife, com shows de coco e forró. No Sítio Trindade, principal polo de animação na capital, localizado na Zona Norte da cidade, os shows começam às 17h, com destaque para Novinho da Paraíba e Nando Cordel.

No domingo, a movimentação no Boulevard da Rio Branco começa mais cedo, às 10h. No Sítio Trindade, a partir das 17h, se apresentam Alcymar Monteiro, Santanna, entre outras atrações musicais. Para o público infantil, haverá shows no Pavilhão de Quadrilhas do Sítio Trindade.

Arcoverde

Em Arcoverde, no Sertão, shows de Léo Magalhães e Priscila Senna acontecem neste sábado (17) no palco principal. No domingo (18), Mulheres Sertanejas, Elba Ramalho, Zé Vaqueiro e Avine Vinny comandam os festejos. Haverá, ainda, uma programação alternativa no polo multicultural Rubens Pastor.

Petrolina

Em Petrolina, também no Sertão, a programação é encabeçada por atrações nacionais. Neste sábado (17), no Pátio Ana das Carrancas, principal polo da cidade, os baianos Léo Santana e Bell Marques e os cearenses Jonas Esticado e Tarcísio do Acordeon comandam a festa. No domingo (18), Limão com Mel, Dorgival Dantas, Toca do Vale e Taty Girl se apresentam. Os horários não foram divulgados.

Gravatá

As festas em Gravatá, no Agreste, estão divididas em cinco polos de festa. Sobem ao palco principal, neste sábado (17), Geraldinho Lins, Mari Fernandez e as duplas João Lucas e Pedrinho e Iguinho e Lulinha; não há programação no palco principal no domingo. Em outros palcos, como o Polo da Sanfona e o Mercado Cultural, atrações locais movimentam o público durante todo o final de semana.

Sem festa no fim de semana

Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, a programação do fim de semana foi adiada por causa das chuvas que atingiram o município ao longo desta semana. No Polo Jaboatão Centro, as festas acontecem nos dias 22, 23, 24 e 25; no Polo Muribeca, no dia 25; e, em Barra de Jangada, nos dias 1 e 2 de julho. Os demais polos não tiveram alterações.

Já em Paulista e em Olinda, ambas na RMR, os festejos só começam no final de semana seguinte, que será marcado pelas celebrações do dia de São João.



