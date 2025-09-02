Confira quatro dicas para reduzir excesso de trabalho e viver com mais equilíbrio, segundo Harvard

A- A+

O apresentador William Bonner anunciou oficialmente que deixará a bancada do Jornal Nacional a partir do dia 3 de novembro. Como principal motivo para sua saída, Bonner disse que precisava desacelerar sua carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do telejornal.

Em abril, ele já havia comentado sobre o assunto em uma entrevista especial para o colega Pedro Bial, no programa Conversa com Bial

— Eu não consigo, hoje, fazer algo que, há alguns anos, era corriqueiro: pegar um livro, ler um capítulo por dia, sem que eu desvie a minha atenção, a todo instante, para um telefone celular — afirmou.

Em sua despedida, Bonner disse que sentia “nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora as coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando”.

Existem muitas razões pelas quais nós trabalhamos mais e mais horas apesar das evidências crescentes de que isso não só é ineficaz, como também está diminuindo as nossas vidas.





Há uma pressão para parecer um trabalhador esforçado, que está disponível durante todo o tempo, especialmente nas indústrias em que responder às necessidades de um cliente ou de um chefe a qualquer momento é a norma.

Existe o desejo de estar à frente e ser selecionado para promoções, aumentos e oportunidades de liderança. Existe a mensagem cultural que recebemos durante todas as nossas vidas de que trabalhar mais horas e com mais esforço garante nosso sucesso, embora discernir em que colocar o seu esforço seja muito mais importante que cobrir toda a sua vida com trabalho árduo.

Veja alguns benefícios de desacelerar segundo especialista da Harvard, Kate Northrup.

Perceba a história que você está contando a si mesmo sobre trabalho

São 18h. Você prometeu que estaria em casa para o jantar e para a hora de dormir, mas tem alguns últimos e-mails que você quer enviar. Nestes momentos, em que você tem a opção de continuar com seu antigo comportamento de ultrapassar seus limites ou compromissos com partes da sua vida de fora do trabalho.

A especialista pede que as pessoas tirem cinco minutos para pensar em uma história sobre o porquê o trabalho é mais importante. Se o resultado dessa história for que se você não enviar esses últimos poucos e-mails, você ficará para trás no dia seguinte, pergunte a si mesmo: e daí? “Talvez a resposta seja que você se sentirá apressado para terminar sua proposta até o final da semana. Pergunte a si mesmo novamente: e daí? Continue cavando até chegar à história central. Muitas vezes será algo como: "Vou perder meu emprego e depois perder tudo”.

Quando chegar ao ponto máximo, Northrup pede para que as pessoas pensem se isso realmente é verdade e se faz sentido ficar além do seu horário para algo que você pode fazer no dia seguinte sem pressa.

“Nossos pensamentos e sentimentos influenciam nosso comportamento, e nossas histórias internas estão entrelaçadas com esses pensamentos e sentimentos. Tirando cinco minutos para interromper seus pensamentos, sentimentos e comportamento automáticos, você torna a mudança mais provável de ser feita”, diz.

Compartilhe seu objetivo de desacelerar com alguém que você respeita

De acordo com uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia, quando você compartilha seu objetivo com alguém que você percebe como tendo um status mais alto ou que você respeita, isso torna você responsável por de fato fazê-lo porque você se importa com a opinião da pessoa sobre você.

Além disso, quando se trata de se permitir tirar um pouco o pé do acelerador, provavelmente uma das razões pelas quais é difícil é porque você quer que os "superiores" o vejam como um trabalhador dedicado e esforçado.

“A pessoa com quem você compartilha o seu objetivo não precisa ser da sua empresa. Pode ser um mentor, um amigo ou um membro da família que você admire pela habilidade em fazer um ótimo trabalho ao mesmo tempo em que se dá permissão para viver sua vida ao máximo. Eles também podem oferecer dicas úteis sobre como se permitiram desacelerar", sugeriu Northrup.

Vá com tudo no que importa

A especialista diz que as pessoas deveriam fazer uma análise 80/20 para determinar quais 20% das tarefas ou projetos fornecem 80% dos resultados no trabalho.

“Liste suas maiores vitórias no trabalho em um lado de um pedaço de papel (os resultados que você busca, suas maiores prioridades ou seus principais objetivos) e as tarefas que você realiza diariamente no outro pedaço. Trace uma linha de cada uma das grandes vitórias até as tarefas que foram mais diretamente responsáveis por esse resultado. Circule as tarefas que possuem linhas traçadas a partir delas. Esses são os seus 20%”, diz.

Segundo ela, depois disso você pode dedicar o máximo de tempo e energia às coisas que importam, e ver as outras áreas em que pode desacelerar, delegar ou eliminar coisas completamente. Além disso, se você sabe que está dedicando o melhor de você às coisas que importam no trabalho, também será mais fácil finalizá-lo quando for a hora.

Avance rápido

"Quando me sinto preso a uma rotina ou padrão e tenho dificuldade em mudar meu comportamento, gosto de avançar rapidamente e perguntar ao meu eu de 85 anos o que ela gostaria que eu tivesse feito em meu momento atual de vida”, diz a especialista.

Segundo Northrup, fazer isso permite que a pessoa veja o quadro geral, em vez dos prazos ou fatores estressantes que são o foco imediato das pessoas no dia a dia. A capacidade de desacelerar, mesmo que seja pouco, tem o potencial de melhorar drasticamente os resultados e proteger a saúde mental.

“Você trabalha duro e faz um trabalho que importa. Você merece atingir seus objetivos enquanto dá ao seu corpo e à sua mente o espaço de que precisam para que também tenham um desempenho ideal”, diz.

