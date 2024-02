A- A+

Carnaval 2024 Confira serviços de saúde à disposição dos foliões no Carnaval, no Recife e em Olinda Cidades montaram esquemas especiais para atendimentos de urgência, serviços de prevenção à doenças e orientação à população

Curtir a folia é bom, mas pensar no pós-Carnaval também é muito importante. E para que todos possam voltar às suas rotinas sem maiores preocupações, as secretarias de saúde do Recife e de Olinda montaram esquemas especiais para atendimentos de urgência, serviços de prevenção à doenças e orientação à população durante os dias de festejos.

Para aqueles foliões que forem aproveitar a festa na capital pernambucana, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) vai disponibilizar 25 mil materiais educativos sobre Infecções Transmissíveis (IST), 50 mil garrafas plásticas em substituição às de vidro; 10 mil copos d’água; 1,2 milhão de preservativos masculinos e femininos; 300 mil unidades de gel lubrificante, e 27 mil autotestes de HIV.

Testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C também estarão à disposição em dois pontos: Praça do Arsenal (8/1 até 13/1), no Bairro do Recife, área central da Cidade, e Ibura (11/1) até 14/1), na Zona Sul, das 18h às 2h.

A Profilaxia Pós-Exposição (PeP) será ofertada nas policlínicas Barros Lima, em Casa Amarela; Arnaldo Marques, no Ibura; Agamenon Magalhães, em Afogados; e a Amaury Coutinho, em Campina do Barreto.

Já em Olinda, a Secretaria de Saúde do município vai distribuir aos foliões 20 mil leques com informações dos serviços de saúde e rede complementar; 20 mil bandanas, como forma de acessório para se proteger do sol; e um milhão de preservativos.

Um stand, ao lado dos Correios, também ficará à disposição nos quatro dais de Carnaval para testagem rápida de HIV/Sífilis, das 11h às 18h. Além disso, no Tricentenário, serviços para Profilaxia Pós-Esposição, Hepatites, HIV/Sífilis e outras ISTs poderão ser feitos.

Samu

No Recife, durante o período carnavalesco, oito unidades de saúde estarão abertas 24h. Ademais, 41 ambulâncias e 50 motolâncias ficarão à disposição dos foliões. Dois Postos Médicos Avançados (PMA) também poderão ser usados de quinta a terça-feira a partir das 19h: um ao lado do Cais do Sertão e outro ao lado da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife.

No Galo da Madrugada, o Samu vai mobilizar cerca de 200 profissionais que atuarão nas ambulâncias, motolâncias, helicóptero e em cinco postos médicos montados ao longo do percurso. Os pontos fixos vão funcionar das 7h às 19h e serão instalados na Praça Sérgio Loreto, Rua São João, Pátio do Carmo, Rua do Sol e Praça do Diario.

Em Olinda, a descentralização do Samu ficará disponível de quinta a terça-feira, das 7h às 2h, na Avenida do Farol (próximo aos Correios), Praça do Carmo, Guadalupe, CIATur e Prefeitura. Pessoas que precisarem de serviços de emergência/urgência também poderão recorrer à Policlínica Barros Barreto, SPA/Peixinhos e à UPA Municipal Professor Germano Coelho. Os três locais terão atendimento 24h.

