Confira sinais de que você é viciado em maconha; alerta é feito por médico

A- A+

Leia também

• Aos 61 anos, homem com câncer de mama teve sintomas iguais aos da menopausa no tratamento

• Câncer de mama: cientistas criam técnica que cura camundongos em duas semanas

Fumar maconha sempre foi uma atividade social para Julian. Ele experimentou maconha pela primeira vez no colégio e, quando adulto, fumava algumas vezes no mês com os amigos. Mas, as coisas mudaram depois que ele se mudou para uma nova cidade onde não conhecia ninguém. Julian (que pediu para não usar o sobrenome ao falar sobre uma condição médica delicada) não tinha muita vida social, então começou a fumar sozinho para passar o tempo.

— A maconha se tornou minha amiga — diz ele. — Eu saía do trabalho e fumava porque estava entediado.

Logo, a vida de Julian começou a girar em torno da maconha. Fumar nunca interferiu em seu trabalho, mas o impediu de fazer quase tudo.

— Normalmente, quando você se muda para uma nova cidade, você estabelece novos relacionamentos, e eu não estava fazendo nada disso — conta. — Eu estava vivendo quase como um recluso.

Foi apenas conversando com um amigo que Julian percebeu que poderia ter um problema. Ele havia “pensado que era impossível ficar viciado” em maconha. Mas, quando procurou a definição de transtorno do uso de cannabis online, percebeu que atendia a quase todos os critérios.

Apesar do equívoco comum, as pessoas podem se tornar viciadas em cannabis da mesma forma que com outras drogas, como álcool ou cocaína. À medida que mais estados descriminalizam ou legalizam a maconha, o consumo aumenta mais do que nunca. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde, em 2021, aproximadamente 19% dos americanos com 12 anos ou mais usavam cannabis, enquanto quase 6% dos adolescentes e adultos foram qualificados como tendo transtorno do uso de cannabis — o nome clínico do vício. (Para efeito de comparação, cerca de 11% dos americanos com mais de 11 anos de idade têm transtorno de uso de álcool.)

— A maioria das pessoas que usam cannabis não tem problemas relacionados ao uso e não desenvolverá um distúrbio de uso de cannabis — explica. Ayana Jordan, professora associada de psiquiatria na NYU Langone Health.

Porém, ela acrescenta:

— Só porque a cannabis está sendo legalizada, e eu realmente acho que deveria ser, não significa que não haja nenhum dano associado.

As consequências potenciais do vícios não são tão graves quanto com outras drogas, como os opiáceos, onde as mortes por overdose são uma preocupação terrível. Contudo, o vício em cannabis pode causar “uma diminuição dramática na qualidade de vida”, observa Christina Brezing, professora assistente de psiquiatria na Universidade de Columbia. Aqui está o que saber.

Um estudo conduzido pela Universidade de Montreal, no Canadá, e publicado no jornal JAMA Psychiatry em 2018, mostrou que o uso de maconha por adolescentes aumenta diretamente o risco de desenvolver psicose. O levantamento acompanhou 3.720 adolescentes da região metropolitana de Montreal — 76% dos alunos da 7ª série —, com uma média de 12 e 13 anos de idade, durante 4 anos. Eles responderam um questionário anual sobre o uso da planta e sintomas de psicose. O estudo concluiu que 86,7% dos participantes tiveram, no mínimo, dois períodos com relatos de sintomas da condição.

Sinais de vício

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, quinta edição, define o transtorno por uso de cannabis usando 11 critérios que se enquadram livremente em quatro quadros de sintomas (os mesmos critérios diagnósticos se aplicam a todos os transtornos por uso de substâncias).



Se a pessoa atender a pelo menos dois dos critérios abaixo, ela pode estar viciada:

Perda de controle

Tomar mais da droga ou usá-la com mais frequência do que pretende-se

Passar muito tempo obtendo ou usando maconha

Ter um desejo incontrolável ou vontade de usá-la

Tentar parar ou reduzir e não conseguir

Consequências interpessoais

Abandonar outras atividades sociais ou recreativas para usar maconha

Experimentar conflitos interpessoais como resultado do uso de maconha

Deixar de cumprir obrigações no trabalho ou em casa devido ao uso

Uso arriscado

Colocar-se em situações potencialmente perigosas para obter ou usar maconha

Uso continuado apesar dos efeitos físicos e psicológicos negativos

Dependência física

Desenvolver tolerância — ter que usar mais da droga para obter o mesmo efeito

Experimentar sintomas de abstinência ao parar de usar cannabis, como insônia, irritabilidade, ansiedade, humor deprimido e diminuição do apetite

Fatores de risco

Existem alguns fatores de risco que podem aumentar a probabilidade de alguém desenvolver transtorno por uso de cannabis. Um deles é começar a usar a droga na adolescência .

— O distúrbio do uso de cannabis ocorre em todas as faixas etárias, mas é principalmente uma doença de jovens adultos — explica David Gorelick, professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Maryland. — E há evidências de que quanto mais novo você começa a usar maconha, mais rápido você desenvolverá o transtorno do uso da substância e mais grave será o transtorno.

Ter outro diagnóstico psiquiátrico, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também está associado a um risco aumentado. Uma possível razão para a sobreposição é que algumas pessoas se automedicam com cannabis e, quanto mais pesado o uso, maior a probabilidade de desenvolver dependência física.

— Eu diria que se você fuma diariamente e em grandes quantidades, será difícil não desenvolver tolerância e abstinência — observa Brezing, acrescentando: — Mas é possível não ter um transtorno de uso e usar diariamente.

Opções de tratamento

Não há medicamentos aprovados para tratar o transtorno do uso de cannabis, mas os psiquiatras às vezes prescrevem medicamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas de abstinência, incluindo falta de apetite e insônia.

A maioria das intervenções para vício em maconha envolve diferentes tipos de terapia, como de aprimoramento motivacional e cognitivo-comportamental. Estes visam ajudar as pessoas a desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com os desejos ou a vontade de usar.

— Você tenta lidar com os gatilhos — explica Jordan. — Você tenta realmente descobrir qual é a motivação para parar de usar completamente e fortalecer essas motivações.

A terapia também pode ser útil para pessoas que lidam com problemas psiquiátricos subjacentes que podem estar motivando o uso.

Esse foi o caso de Juliano. Depois de perceber que tinha um problema, ele começou a consultar um terapeuta, que o diagnosticou com ansiedade e o ajudou a administrar seus sentimentos de maneira mais saudável.

Julian agora fuma maconha muito raramente — apenas uma vez a cada poucos meses, se um velho amigo estiver por perto. Ele conta que não sente falta.

— A clareza que tenho agora me faz perceber que antes eu não estava realmente prestando atenção à vida ao meu redor — destaca.

Veja também

RIO DE JANEIRO Entregadora diz ter sido mordida por professora e mostra bicicleta quebrada: "Que mal a gente fez?"