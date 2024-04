A- A+

saúde Confira truque para evitar que o café deixe os dentes amarelos Consumo diário da bebida é associado a diversos benefícios à saúde, mas pode levar a uma coloração amarelada do esmalte dentário

Tomar uma xícara de café pela manhã faz parte da rotina de muitas pessoas que usam esse momento para relaxar e despertar as energias necessárias para as tarefas que vem pela frente, como trabalhar, ir à escola ou ao trabalho.

Embora o consumo de café traga benefícios à saúde, com estudos apontando risco reduzido de diabetes tipo 2, doenças neurológicas e mortalidade de uma forma geral, uma das desvantagens de tomá-lo diariamente é que ele mancha gradualmente os dentes, causando uma coloração amarelada no esmalte que incomoda diversas pessoas.

Há várias estratégias para o clareamento dos dentes que garantem bons resultados, mas antes de gastar dinheiro com tratamentos demorados, há um truque que pode, antes de tudo, evitar que seus dentes fiquem manchados ao tomar café.

Em seu perfil no TikTok, a dentista britânico Shaadi Manouchehri, conhecida na plataforma por compartilhar dicas sobre saúde bucal, falou sobre um pequeno truque para evitar o desgaste do esmalte ao tomar café.

O truque é parar de tomar café ao longo do dia, já que, com ou sem açúcar, isso manchará a arcada dentária. Ela explica que quanto mais tempo você tomar o café, mais prolongada é a exposição à bebida e, com isso, maiores são os danos.

Por outro lado, se você ingerir a mesma quantidade, mas reduzir o tempo desse consumo a um período curto de 20 a 30 minutos pela manhã, por exemplo, os danos serão minimizados. Isso porque, embora o total da bebida seja o mesmo, a arcada dentária fica exposta ao líquido por menos tempo.

A dentista também aconselha não escovar os dentes imediatamente após o término do consumo, pois nesse estágio os dentes estão em um estado "muito ácido" e, quando você os esfrega, tudo o que consegue é espalhar todo esse "ácido" pelo esmalte dos dentes.

Se você não quiser manter o sabor do café na boca por tanto tempo, é melhor usar enxaguante bucal ou balas de menta sem açúcar em vez de escovar os dentes logo depois de tomar café, afirma.

