guerra no oriente médio Conflito Hamas-Israel: ONU se preocupa que "crimes de guerra estejam sendo cometidos" Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 7 mil pessoas morreram nos ataques de represália israelenses na Faixa de Gaza

As Nações Unidas se manifestaram, nesta sexta-feira (27), preocupação com a possibilidade de terem sido cometidos crimes de guerra no conflito entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, iniciado em 7 de outubro.

"Preocupa-nos que os crimes de guerra estejam sendo cometidos. Estamos preocupados com a proteção coletiva dos habitantes de Gaza em resposta aos ataques atrozes do Hamas, que também são significativos crimes de guerra", disse à imprensa a porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, em Genebra.

