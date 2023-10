A- A+

ataques terroristas Conflito Israel x Hamas: veja como pedir ajuda do governo brasileiro Na madrugada, 211 brasileiros chegaram no primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros da região de conflito entre Israel e palestinos

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv e o Escritório de Representação brasileiro em Ramala acompanham os desdobramentos do conflito entre as forças de Israel e os terroristas do Hamas após a ofensiva extremista deflagrada no último sábado (7). O governo federal afirma estar atuando "para trazer todos os cidadãos brasileiros que se encontram em Israel e na Palestina de volta ao Brasil".

Cidadãos que desejam pedir ajuda do governo brasileiro devem contatar as autoridades por meio de canais de atendimento abertos para situações de emergências.

A repatriação é voluntária. Os interessados devem solicitar a repatriação por meio de um formulário, disponível neste link. Outras informações podem ser acessadas no site da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

O governo brasileiro informou que, para quem está em Ramala, na Palestina, o contato pode ser feito por meio de WhatsApp, pelo número +972 (59) 205 5510. Os que se encontram em Tel Aviv, em Israel, devem acionar o número +972 (54) 803 5858, também com acesso pelo WhatsApp.

Já o plantão consular geral brasileiro do Itamaraty pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 9 8260-0610.

A recomendação que o MRE faz aos brasileiros ainda em área de conflito aguardando para regressar ao Brasil é evitar deslocamentos não essenciais. Estima-se que 14 mil brasileiros residam em Israel e seis mil na Palestina. Segundo o Itamaraty, a maioria deles está fora da área afetada pelos ataques

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, confirmou que há brasileiros entre os reféns em um dos kibutz no sul do país. O governo federal informou, nesta quarta-feira(11), que a segunda aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou em Tel Aviv às 14h05 (8h05 em Brasília) para transportar brasileiros com destino o Rio de Janeiro. O primeiro voo da Operação Voltando em Paz chegou a Brasília na madrugada desta quarta.

Ministro liga para chanceler egípcio

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, informou nesta quarta-feira que o governo brasileiro está negociando com o Egito a retirada dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza, território do grupo Hamas.

O embaixador relatou ter conversado com o chanceler egípcio, Sameh Shoukry, nesta manhã.

"Estou contando com o apoio egípcio e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região, incorrendo risco. Dessa forma, estarão sãos e salvos, no território egípcio" disse Vieira, em comunicado encaminhado pelo Itamaraty.

Na madrugada, 211 brasileiros chegaram no primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros da região de conflito entre Israel e palestinos.

Espera

O Itamaraty afirma que 2512 brasileiros seguem esperando ajuda do governo Lula em Israel e na Faixa de Gaza. Ao todo, 2723 pessoas se inscreveram no sistema do Ministério das Relações Exteriores pedindo auxílio. Nesta quarta-feira, 211 já foram resgatados em avião da FAB.

Veja também

INVESTIGAÇÃO Promotoria recomenda investigação de policial que pediu adolescente em casamento em Pernambuco