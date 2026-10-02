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Conflito no Iêmen: ONU aponta recorde de pessoas passando fome

Retomada do conflito deslocou dezenas de milhares

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Refugiados do Iêmen aguardando para embarcar em um caminhão após fugirem dos combates entre as forças governamentais e as autoridades houthisRefugiados do Iêmen aguardando para embarcar em um caminhão após fugirem dos combates entre as forças governamentais e as autoridades houthis - Foto: Handout/Iom Djibouti/AFP

A fome no Iêmen está se agravando, com número recorde de pessoas incapazes de suprir suas necessidades alimentares à medida que o conflito se intensifica no país, informou o Programa Mundial de Alimentos (PMA), da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (2).

O Iêmen está passando pela escalada mais grave entre a Arábia Saudita e o grupo houthi, aliado ao Irã, desde que um acordo de trégua mediado pela ONU interrompeu em grande parte os ataques transfronteiriços em 2022.

A retomada do conflito já causou o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas e pode redefinir o controle no Iêmen, com implicações para as rotas marítimas do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb.

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Em poucas semanas, um número recorde de pessoas nas áreas controladas pelo governo do país — às quais o PMA tem acesso — já não consegue mais suprir suas necessidades alimentares, com três em cada quatro famílias pulando refeições, segundo Matthew Hollingworth, diretor-executivo adjunto do PMA para Operações de Programa.

A população total das áreas controladas pelo governo é estimada em cerca de 10 milhões de pessoas.

“O efeito desse recente surto de insegurança sobre a situação de segurança alimentar ameaça ser absolutamente devastador”, disse Hollingworth a repórteres em Genebra por videoconferência de Roma.

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