A- A+

Combustíveis Conflito no Irã pressiona diesel, e biodiesel tem menor preço desde 2023 no Centro-Oeste Em Cuiabá (MT), o biodiesel é 7,9% mais barato que o diesel importado

A ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, aliada ao comportamento das cotações do óleo de soja no bimestre de março e abril, explica o biodiesel como o combustível mais barato no Centro-Oeste desde outubro de 2023, quando comparado ao diesel S10, de acordo com levantamento da consultoria de preços Argus. Em Cuiabá (MT), o biodiesel é 7,9% mais barato que o diesel importado.

Em Senador Canedo (GO), o metro cúbico de biodiesel encerrou a semana cotado a R$ 4.671, valor 3,2% inferior ao do diesel S10 importado negociado nos principais polos de distribuição. Na capital mato-grossense, a cotação foi de R$ 4.546, ante R$ 4.935 do derivado fóssil. Todos os números já estão livres de tributos

O gerente de Desenvolvimento de Negócios da Argus, Amance Boutin, observa que, no cenário externo, o agravamento do conflito elevou o prêmio de risco nos embarques oriundos do Golfo Pérsico, encarecendo o barril de petróleo e, consequentemente, o diesel que chega aos portos brasileiros. No mercado interno, a diferença de preços entre o biodiesel e o óleo de soja reduziu o custo de produção das usinas da principal região agrícola do país, que, por estarem afastadas dos portos e das refinarias, têm de absorver o frete dos combustíveis fósseis

Na base de Araucária (PR), cálculos da Argus indicam que o biodiesel alcançou paridade com o diesel importado, ambos a R$ 4 656 por metro cúbico.

Veja também