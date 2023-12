A- A+

sudão Conflito no Sudão deixa mais de 7 milhões de deslocados Mais de meio milhão de pessoas encontraram refúgio em Al-Jazira, antigo celeiro do Sudão

Mais de sete milhões de pessoas foram deslocadas pelos combates entre o exército e os paramilitares no Sudão, informou a ONU nesta quinta-feira (21).

"Segundo a Organização Internacional para as Migrações, até 300.000 pessoas fugiram de Wad Madani, no estado de Al-Jazira, em uma nova onda de deslocamentos em larga escala... Estes últimos movimentos vão elevar a população deslocada do Sudão a 7,1 milhões de pessoas, a maior crise de deslocados do mundo", disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.

Mais de meio milhão de pessoas encontraram refúgio em Al-Jazira, antigo celeiro do Sudão, antes que os combates devastassem a capital do estado.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que retirou seu pessoal na semana passada, quando os combates chegaram à cidade, pediu o salvamento de "vidas em todas as áreas afetadas pelos combates, já que as necessidades humanitárias aumentam vertiginosamente".

"Nossos colegas no Sudão ouviram histórias arrepiantes das viagens penosas que mulheres e crianças têm sido obrigadas a fazer para chegar à cidade de Madani", declarou Catherine Russell, diretora do Unicef, fundo das Nações Unidas para a Infância.

"Essa frágil sensação de segurança se partiu em pedaços, já que estas mesmas crianças têm sido obrigadas a abandonar seus lares. Nenhuma criança deveria experimentar os horrores da guerra. As crianças deviam ser protegidas", acrescentou.

