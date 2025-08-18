Conflito Rússia x Ucrânia chega ao vestiário do PSG em possível tensão entre zagueiro e goleiro

A- A+

A contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi pelo Paris Saint-Germain, por 63 milhões de euros, pode ter aberto não apenas um novo capítulo esportivo para o clube francês, mas também um potencial foco de tensão política dentro do vestiário. O jogador, de 22 anos, desembarcou em Paris comprometido em apoiar publicamente seu país na guerra contra a Rússia, mas o cenário ganha contornos delicados com a presença do goleiro russo Matvey Safonov no elenco.

De acordo com o jornal português A Bola, a polêmica tomou força após a divulgação — e posterior exclusão — de duas mensagens da esposa do zagueiro, Angelina Zabarnyi, em redes sociais. Em um dos posts, ela escreveu que “é uma pena que eles não possam ser varridos da face do planeta para sempre”, referindo-se aos russos. Em outro, reforçou: “Meu Deus, como esses canalhas estão ofendidos! Só existe uma verdade: o mundo inteiro odeia! Terroristas não têm o direito de existir nem de serem bem tratados”.





As falas, amplamente repercutidas pela imprensa francesa, levantaram receios de que a convivência entre Zabarnyi e Safonov possa se transformar em uma “paz podre” no elenco. O próprio ucraniano já havia dado sinais de distanciamento ao não seguir o goleiro nas redes sociais, apesar de acompanhar a maioria dos novos companheiros de equipe.

No PSG, o temor é de que o conflito extrapole o campo esportivo e afete a harmonia do grupo. Oficialmente, tanto o clube quanto os jogadores ainda não se manifestaram sobre o caso, mas há expectativa de que o técnico Luis Enrique precise agir para evitar que as diferenças políticas se transformem em atrito no dia a dia.

