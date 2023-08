A- A+

Sudão Conflito se intensifica no Sudão com novos combates em Cartum e Darfur Várias fontes denunciaram massacres de civis e assassinatos étnicos nesta região

Novos combates entre o Exército sudanês e paramilitares foram registrados nesta segunda-feira (14) na capital, Cartum, e na região de Darfur, informaram moradores deste país do leste da África, imerso em um conflito há quase quatro meses.

Segundo vários testemunhos, houve "bombardeios aéreos e fortes explosões" em Cartum.

Moradores de Darfur do Sul acordaram "com o barulho de disparos de artilharia e continuam fugindo da cidade", atacada pelos paramilitares, informaram testemunhas à AFP.

"Cerca de 20.000 pessoas foram obrigadas a se deslocar por causa da violência" que afeta Nyala, capital desta região, explicou o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), que lamentou a obstrução do envio de ajuda.

Darfur, que no começo dos anos 2000, já tinha sofrido com outra guerra civil, é o reduto dos paramilitares das FAR (Forças de Apoio Rápido).

Várias fontes denunciaram massacres de civis e assassinatos étnicos nesta região.

A guerra entre o Exército sudanês e as FAR começou em 15 de abril e deixou mais de 3.900 mortos em todo o país.

