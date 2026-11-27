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FOME Conflitos e El Niño agravam a fome no mundo, alerta ONU Sudão, o Sudão do Sul, a Somália, o norte da Nigéria e o Iêmen são apontadas como as áreas mais preocupantes

As agências alimentares da ONU advertiram nesta sexta-feira (27) para o agravamento da fome nos próximos seis meses em 16 regiões, a maioria africanas, com os conflitos em curso piorando o cenário, já dramático, enfrentado por países como o Sudão e o Iêmen.

Embora a insegurança alimentar aguda seja provocada principalmente por conflitos armados e pela violência, episódios climáticos extremos, como o El Niño, também agravam a situação, aponta o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e do Programa Mundial de Alimentos (PMA).

As agências, com sede em Roma, apontaram o Sudão, o Sudão do Sul, a Somália, o norte da Nigéria e o Iêmen como as áreas mais preocupantes entre os 16 "focos de fome" detectados entre dezembro e maio de 2027.

Ainda existe um risco "plausível" de fome em partes do Sudão — incluindo o Norte de Darfur —, do Sudão do Sul e da Somália, ressalta o relatório.

"Níveis alarmantes de deslocamentos"

O alerta foi divulgado em meio a uma retomada dos "eventos políticos violentos" em todo o mundo, que registraram um aumento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que resultou em "níveis alarmantes de deslocamentos nos últimos meses", principalmente no Sudão do Sul e no Iêmen.

Nos cinco países em maior risco, a assistência humanitária foi reduzida em quase dois terços entre 2022 e 2025, de 5,1 bilhões de dólares para 2 bilhões de dólares (de 28,8 bilhões de reais para 11,3 bilhões de reais).

"Enquanto os conflitos, os choques econômicos, o clima extremo e as limitações de acesso continuam sendo os principais motores destas crises, a redução dos recursos humanitários diminuiu a capacidade de manter os avanços alcançados e de mitigar o agravamento das condições", escreveram a FAO e o PMA.

Embora a ajuda humanitária tenha contribuído para evitar a fome no passado, "os avanços se mostraram frágeis e de curta duração: em poucos anos, surgiram novamente riscos graves de insegurança alimentar, incluindo o risco de fome".

Também foram classificadas como áreas "muito preocupantes" o Afeganistão, a República Democrática do Congo — que também enfrenta uma epidemia de ebola —, os territórios palestinos e o Haiti, onde a violência de gangues obrigou 1,5 milhão de pessoas a abandonar suas casas e prejudicou o acesso à ajuda humanitária.

As novas inclusões na lista são Chade, Uganda, a região do sul da África e o Corredor Seco da América Central, uma faixa de floresta tropical seca que vai da Guatemala até a Costa Rica. As duas últimas zonas, além disso, serão prejudicadas pelos efeitos do El Niño, que afetam negativamente as colheitas.

A lista também inclui Mali, Mianmar, Chade, Madagascar e Uganda.

"Ação humanitária direcionada é urgentemente necessária para salvar vidas e meios de subsistência em todos os focos de fome", afirma o relatório. "Nos focos de maior preocupação, este tipo de ação é fundamental para evitar a fome extrema e a perda de vidas".

O impacto do El Niño

O El Niño – um fenômeno de aquecimento do oceano que está alterando os padrões meteorológicos em nível mundial, provocando secas devastadoras ou tempestades intensas – provoca um impacto muito negativo em algumas regiões.

Quase 49 milhões de pessoas a mais podem sofrer de insegurança alimentar aguda até o fim de 2027 devido ao episódio de El Niño, que tem sido particularmente intenso neste ano e que vai prosseguir até o próximo outono, segundo o estudo.

"Os déficits de precipitações relacionados ao El Niño e as temperaturas elevadas provocaram perdas de safras no Corredor Seco da América Central e no leste da África. Também colocaram em perigo a próxima temporada agrícola no sul da África", explicam as agências da ONU.

Além disso, o risco de inundações em áreas do leste da África também pode aumentar.

Na Faixa de Gaza, "as chuvas de inverno e as inundações localizadas podem agravar as condições das pessoas deslocadas, causando danos em abrigos inadequados e perturbando ainda mais os serviços essenciais e as operações humanitárias".

Medidas de antecipação, como o uso de sementes adaptadas, uma proteção melhor do gado e das fontes de água, além de uma assistência oportuna, podem fazer a diferença.

O plano da FAO e do PMA, no entanto, apresenta um déficit de financiamento de 125 milhões de dólares (706 milhões de reais), segundo as agências.

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