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Conflito Confronto entre governo do Iêmen e Houthis continua, enquanto Irã registra explosões em Ormuz Houthis mantêm ataques no Estreito de Bab el-Mandeb, enquanto explosões são registradas no sul do Irã

Os Houthis continuaram a atacar a região no Estreito de Bab el-Mandeb, mirando em alvos ligados ao governo do Iêmen e a Arábia Saudita, segundo a mídia local.

No Irã, explosões foram ouviram em Sirik, sul do país, possivelmente ligados a ações da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC , em inglês) no Estreito de Ormuz.

De acordo com a Fars, fontes iemenitas relataram que um navio carregando equipamentos para a Arábia Saudita foi alvo de ataques.

Vice-ministro da Informação do Iêmen da ala ligada aos Houthis, Omar Daer Al-Bukheiti afirmou que os sauditas ficaram surpresos com a retaliação iemenita dos últimos dias, mas deveria "acabar com o cerco ao invés de reclamar sobre os navios alvejados".

Al-Bukheiti disse que a Arábia Saudita não terá "escolha a não ser se render à vontade do povo iemenita" e deveria interromper o bloqueio ao país, segundo a Fars.

Correspondentes do jornal Al Arabiya afirmaram que os Houthis continuam a alvejar a cidade portuária de Moca com mísseis.

Nesta manhã, a cidade de Marib e outras regiões do país também sofreram com ofensivas do grupo militante.

Em resposta, as forças armadas do Iêmen atacaram diversas posições Houthi, incluindo espaços ocupados e sistemas do grupo militante.

O exército iemenita utilizou drones em ofensivas nas Montanhas de al-Radha, em Marib, enquanto a força aérea atacou o campo houthi na governança de al-Jawf.

Mais cedo, um ataque Houthi contra embarcação em Bab el-Mandeb matou seis pessoas, segundo autoridades do Iêmen, incluindo três paquistaneses e um indonésio, tripulantes do navio.

Dois membros das Forças de Resistência Nacional, aliados ao governo do Iêmen, também morreram no confronto.

Foram lançados três mísseis balísticos contra o navio comercial iemenita e outro míssil alvejou times de resgate, ferindo uma das pessoas da equipe.



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