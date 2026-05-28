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Tragédia

Confronto entre guerrilhas deixa 48 mortos na Colômbia

Autoridades ainda não conseguiram chegar à área e o número de mortos está sendo informado pela comunidade que vive imersa no fogo cruzado

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Bandeira da Colômbia (Imagem ilustrativa)Bandeira da Colômbia (Imagem ilustrativa) - Foto: Pixabay/Reprodução

Confrontos entre duas facções da extinta guerrilha das Farc deixaram 48 rebeldes mortos na Amazônia colombiana, informou um prefeito local à AFP nesta quinta-feira (28).

Nos poucos dias das eleições presidenciais de 31 de maio, as duas facções rebeldes disputaram o controle territorial e os lucros do narcotráfico e da mineração ilegal no departamento de Guaviare.

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“Os corpos estão amontoados lá; precisam ser removidos”, disse Willy Rodríguez, prefeito de San José del Guaviare, em um telefonema com a AFP.

As autoridades ainda não conseguiram chegar à área e o número de mortos está sendo informado pela comunidade que vive imersa no fogo cruzado.

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