A- A+

Tragédia Confronto entre guerrilhas deixa 48 mortos na Colômbia Autoridades ainda não conseguiram chegar à área e o número de mortos está sendo informado pela comunidade que vive imersa no fogo cruzado

Confrontos entre duas facções da extinta guerrilha das Farc deixaram 48 rebeldes mortos na Amazônia colombiana, informou um prefeito local à AFP nesta quinta-feira (28).

Nos poucos dias das eleições presidenciais de 31 de maio, as duas facções rebeldes disputaram o controle territorial e os lucros do narcotráfico e da mineração ilegal no departamento de Guaviare.

“Os corpos estão amontoados lá; precisam ser removidos”, disse Willy Rodríguez, prefeito de San José del Guaviare, em um telefonema com a AFP.

As autoridades ainda não conseguiram chegar à área e o número de mortos está sendo informado pela comunidade que vive imersa no fogo cruzado.

Veja também