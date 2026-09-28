A- A+

Internacional Confronto entre traficantes deixa ao menos sete mortos na Guatemala O confronto ocorreu na noite de domingo no município de Huité, cerca de 130 km a leste da Cidade da Guatemala

Ao menos sete pessoas, entre elas uma menina, morreram em um povoado do leste da Guatemala durante um confronto vinculado a uma disputa entre quadrilhas do narcotráfico, informaram as autoridades nesta segunda-feira (28).

O confronto ocorreu na noite de domingo no município de Huité, cerca de 130 km a leste da Cidade da Guatemala. As vítimas morreram em três pontos distintos, informou a polícia em um comunicado.

O enfrentamento foi "originado por disputas territoriais entre organizações do crime organizado transnacional", afirmou a porta-voz do Exército, Nathalia Mollinedo, em um vídeo publicado no X.

"Decidiu-se não entrar neste momento (...) a fim de não escalar o conflito", acrescentou.

Segundo o Ministério Público, foi encontrada em um dos acessos ao município uma caminhonete com três pessoas mortas, entre elas uma menor de idade.

Até o momento, as autoridades não deram detalhes sobre os outros falecidos.

Vídeos publicados nas redes sociais e pela imprensa local mostraram a incursão de um comando armado com roupas e equipamento militar.

Mollinedo descartou que se tratem de militares guatemaltecos, ao assinalar que "o pessoal" da instituição "está plenamente identificado" com os "distintivos oficiais".

O confronto ocorre uma semana depois de o Escudo das Américas, aliança regional antidrogas liderada pelos Estados Unidos, da qual a Guatemala faz parte, anunciar um acordo para sancionar cerca de 20 grupos criminosos mediante o congelamento de ativos, restrições de vistos e outras medidas.

Além disso, o incidente ocorre após a entrega das primeiras armas vendidas por Washington à Guatemala depois de um embargo de meio século imposto por violações dos direitos humanos, e uma aliança recente entre promotores dos dois países para fortalecer o combate aos cartéis das drogas.

O presidente guatemalteco, o social-democrata Bernardo Arévalo é criticado constantemente por sua política de segurança, especialmente pela estratégia contra as gangues, que deixaram 11 policiais mortos em janeiro passado.

Seu governo sustenta que a luta contra estes grupos criminosos deve ser travada sem cometer abusos ou arbitrariedades, em respeito aos direitos humanos.

Veja também