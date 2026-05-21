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Confronto por terras entre indígenas deixa cinco mortos e 44 feridos na Colômbia

Cauca é também um dos focos da onda de violência que atravessa a Colômbia, onde rebeldes da extinta guerrilha das Farc espalham terror com sequestros e atentados

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Uma mulher indígena Arhuaco carrega seu filho nas costas na Reserva Indígena Kutunsama, no Parque Nacional Natural Tayrona, departamento de Magdalena, Colômbia, em 18 de abril de 2026Uma mulher indígena Arhuaco carrega seu filho nas costas na Reserva Indígena Kutunsama, no Parque Nacional Natural Tayrona, departamento de Magdalena, Colômbia, em 18 de abril de 2026 - Foto: Luis Acosta / AFP

Um confronto por terras entre duas etnias indígenas deixou cinco mortos e 44 feridos nesta quinta-feira (21) em uma região conflituosa da Colômbia, informou um governador.

A disputa entre os povos Misak e Nasa teve origem em "conflitos por terra e territórios" em Cauca (sudoeste), terra indígena ancestral infestada por plantações de coca, segundo a Defensoria do Povo, órgão estatal. Também há pessoas mantidas em cativeiro.

"Nenhuma diferença pode justificar a dor, a morte e o risco ao qual a população está sendo exposta", disse no X o governador de Cauca, Octavio Guzmán, que divulgou o balanço de mortos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram confrontos violentos com paus e escudos, além de pessoas ensanguentadas no chão.

"Eles nos cercaram, tomaram nossos celulares e queimaram algumas motos", disse um integrante do povo Nasa em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Cauca é também um dos focos da onda de violência que atravessa a Colômbia, onde rebeldes da extinta guerrilha das Farc espalham terror com sequestros e atentados.

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No fim de abril, um atentado com bomba em uma estrada da região deixou 21 mortos, o ataque mais mortal contra civis das últimas décadas.

Aida Quilcué, candidata a vice-presidente na chapa do esquerdista e favorito nas pesquisas Iván Cepeda, é líder indígena do povo Nasa em Cauca e foi vítima, nessa região, de um sequestro guerrilheiro por algumas horas em fevereiro.

"É um conflito territorial histórico que existe há anos e não foi possível superar (...), dialoguei com as partes", disse em um vídeo no X, pedindo "presença" do governo em Cauca.

As Forças Militares anunciaram um deslocamento terrestre e aéreo para a região.

As disputas territoriais entre indígenas são comuns na Colômbia, mas raramente terminam em confrontos fatais.

Na Colômbia, os povos originários representam 4,4% dos 50 milhões de habitantes.

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