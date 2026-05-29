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EUA Confrontos em frente a centro de detenção de imigrantes nos EUA terminam em prisões Vários dias de protestos diante do centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), em Newark

Manifestantes entraram em confronto com forças policiais dos Estados Unidos nos arredores de um centro de detenção de imigrantes em Nova Jersey, informou nesta sexta-feira (29) uma alta autoridade do governo, após detidos iniciarem uma greve de fome em protesto contra as condições de detenção.

Vários dias de protestos diante do centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), em Newark, resultaram em diversas prisões, em meio à forte oposição à política de linha dura adotada pelo governo do presidente Donald Trump.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, publicou na rede X que, na tarde de quinta-feira, "cerca de 100 agitadores anti-ICE se reuniram ao redor das instalações de Delaney Hall, administradas pelo ICE. Os agitadores morderam, chutaram e agrediram agentes das forças de segurança".

Segundo ele, nove pessoas foram detidas.

Imagens divulgadas por diversos veículos de imprensa americanos mostraram empurrões e confrontos entre manifestantes e policiais, que recorreram ao uso de spray de pimenta.

Delaney Hall é um centro privado utilizado exclusivamente pelo ICE, com capacidade para cerca de mil detentos, e está em funcionamento desde 2025, coincidindo com a intensificação da campanha do governo Trump para deportar milhões de imigrantes em situação irregular.

Nova Jersey, na costa leste do país, é um dos chamados "estados-santuário", que limitam a cooperação com as autoridades federais de imigração.

Os protestos em frente a Delaney Hall começaram após o início de uma greve de fome e de trabalho em protesto contra as condições de detenção.

Uma carta manuscrita em espanhol — divulgada nesta semana pela organização Cosecha, defensora dos direitos dos imigrantes sem documentos — afirma que os detidos estão "presos sem justificativa", não recebem atendimento médico adequado e sofrem com "má alimentação".

O senador democrata por Nova Jersey, Cory Booker, que visitou as instalações na quarta-feira e afirmou ter conversado com dezenas de detidos, reforçou essas denúncias.

"A maioria das pessoas com quem conversei não tem antecedentes criminais — nem acusações, nem condenações — relacionados ao tipo de violência que Donald Trump prometeu aos americanos combater", afirmou em comunicado. "Delaney Hall deveria ser fechado", acrescentou.

A governadora do estado, Mikie Sherrill, denunciou que teve o acesso ao local negado na segunda-feira.

O Departamento de Saúde de Nova Jersey conseguiu inspecionar os serviços de alimentação do centro na quinta-feira, mas não recebeu autorização para acessar toda a prisão, informou a governadora democrata na rede X.

"A recusa em conceder acesso total levanta sérias questões sobre o que o ICE tenta esconder da opinião pública", afirmou.

Mullin respondeu também pelo X, dizendo que os centros de detenção do ICE são inspecionados e auditados regularmente por "agências externas".

"Todos os detidos recebem alimentação adequada, água de qualidade, cobertores e tratamento médico, além de terem a oportunidade de se comunicar com familiares e advogados", assegurou.

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