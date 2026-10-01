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Conflito Confrontos entre estudantes e polícia no Chile em protesto contra possíveis cortes na educação A polícia dispersou os manifestantes com gás lacrimogêneo e jatos d'água

Estudantes e policiais entraram em confronto nesta quinta-feira (1º) no centro de Santiago do Chile durante um protesto contra possíveis cortes na educação pública, um dia depois de o presidente, José Antonio Kast, apresentar seu projeto de orçamento para 2027.

A polícia dispersou os manifestantes com gás lacrimogêneo e jatos d'água. Alguns responderam com pedras, garrafas e pedaços de pau. Dezessete pessoas foram detidas, informou o Ministério do Interior.

Cerca de 6 mil pessoas, segundo as autoridades, atenderam à convocação de organizações estudantis sob o lema "Nem um peso a menos para a educação", apesar de ainda não serem conhecidos os detalhes do primeiro orçamento de Kast, que assumiu o cargo em março com a promessa de austeridade.

"E vai cair, e vai cair, a educação de Pinochet!", cantavam os manifestantes, em alusão ao favorecimento do ensino privado durante a ditadura militar (1973-1990).

Mais cedo, em um ambiente festivo, com cartazes em defesa da educação, milhares de estudantes marcharam da praça Itália, no centro da cidade, em direção ao palácio presidencial de La Moneda.

"É uma jornada muito importante para nos opormos aos cortes que vamos enfrentar (...). A precarização dos recursos faz com que as instituições funcionem de maneira inadequada", disse à AFP Luis Pino, estudante de engenharia de 22 anos.

Os carabineiros bloquearam a passagem dos manifestantes com canhões de água e gás lacrimogêneo depois que eles haviam percorrido cerca de 800 metros.

Vestida de preto, uma manifestante enfrentava os jatos de água com os braços abertos e segurava em uma das mãos uma cabeça de manequim com a imagem de Kast.

Na quarta-feira, o presidente garantiu durante uma mensagem televisionada que manteria a gratuidade do ensino superior público para mais de 600 mil estudantes, meses depois de seu governo propor uma limitação desse direito. Ele não informou se reduziria o orçamento destinado às universidades.

O governo também anunciou um aumento dos recursos para a segurança (+9,1%), uma de suas principais bandeiras, e dos fundos para crescimento e emprego (+8,1%).

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