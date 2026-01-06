A- A+

ORIENTE MÉDIO Confrontos entre forças governamentais e curdas deixam cinco mortos na Síria Ambos os lados se acusam mutuamente de iniciar os combates

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta terça-feira (6) em confrontos entre as forças governamentais e curdas na cidade de Alepo, no norte da Síria. Ambos os lados se acusam mutuamente de iniciar os combates.

Os avanços para implementar um acordo alcançado em março para integrar a administração semiautônoma curda e suas forças militares ao novo governo islamista da Síria estão estagnados.

As tensões que surgiram desde então ocasionalmente resultam em confrontos, particularmente em Alepo, que possui dois bairros de maioria curda.

A agência de notícias estatal Sana informou que as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, "atacaram a área próxima à rotatória de Shihan, matando um membro do Ministério da Defesa".

Mais tarde, a agência noticiou que "três civis, incluindo duas mulheres, morreram em um bombardeio das FDS contra prédios residenciais no bairro de Al Midan, em Alepo".

Em um comunicado divulgado antes das reportagens da mídia estatal, as FDS alegaram que grupos ligados ao governo "atacaram o bairro de Sheikh Maqsud com um drone de reconhecimento, matando um morador e ferindo outros dois".

Os bairros de maioria curda de Sheikh Maqsud e Ashrafiyeh, em Alepo, permanecem sob o controle de unidades curdas ligadas às FDS, apesar de os combatentes curdos terem concordado em se retirar dessas áreas em abril.

Enquanto isso, as FDS acusaram facções afiliadas ao Exército sírio de atacarem a localidade de Deir Hafer, cerca de 50 quilômetros ao leste de Alepo e próxima à estratégica represa de Tishreen, a nordeste da cidade.

A força liderada pelos curdos reafirmou seu direito de "responder legitimamente a esses ataques".

