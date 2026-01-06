A- A+

ORIENTE MÉDIO Confrontos entre forças governamentais e curdas deixam nove mortos na Síria Ambos os lados se acusam mutuamente de iniciar os combates

Nove pessoas morreram nesta terça-feira (6) em confrontos entre forças curdas e do governo em Aleppo, norte da Síria, informaram veículos estatais e as próprias forças curdas.

Em março, foi assinado um acordo para integrar, antes do fim de 2025, as Forças Democráticas Sírias (FDS, de maioria curda) ao Estado sírio, mas as conversas para sua implementação estão paralisadas.

Na manhã de hoje, as FDS afirmaram que grupos aliados às forças governamentais haviam atacado "o bairro de Sheikh Maqsoud com um drone de reconhecimento, matando um morador e ferindo outros dois".

Posteriormente, indicaram que o balanço havia aumentado para três civis mortos, entre eles duas mulheres, vítimas de "bombardeios indiscriminados de artilharia e mísseis das facções do governo de Damasco" em Sheikh Maqsud e Ashrafiyeh.

Esses dois bairros de maioria curda de Aleppo continuam sob o controle de unidades das FDS, embora estas devam se retirar da área.

À tarde, "os bombardeios continuavam, com o uso de drones, disparos diretos de franco-atiradores e fogo de armas pesadas", segundo um comunicado das FDS.

Segundo um comunicado do Ministério da Defesa sírio, citado pela agência oficial Sana, as FDS atacaram "vários bairros da cidade de Aleppo adjacentes às zonas que controlam", o que deixou cinco mortos.

O ministério informou ainda um morto em um ataque contra uma posição do Exército.

Dois funcionários de um centro de pesquisa estão entre as vítimas registradas, precisou o Ministério da Agricultura, enquanto as autoridades provinciais de Aleppo indicaram que um projétil das FDS atingiu a entrada de um hospital.

As FDS também acusaram grupos afiliados ao Exército sírio de terem atacado a cidade de Deir Hafer, cerca de 50 km a leste de Aleppo, perto da estratégica represa de Tishreen, e afirmaram ter o direito de "responder legitimamente a esses ataques".

Autoridades sírias anunciaram hoje uma supensão por 24 horas dos voos no aeroporto de Aleppo, por causa da violência, informou a agência Sana.

Veja também