A- A+

SISTEMA PENINTENCIÁRIO Confusão acaba com dois detentos feridos no Presídio de Igarassu, na RMR Os dois presos foram socorridos e levados para unidade hospitalar

Uma briga generalizada deixou pelo menos dois detentos feridos, no pavilhão C do Presídio de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A motivação da confusão ainda é desconhecida.

Tudo aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (28), e a ocorrência está sendo apurada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Os internos precisaram ser hospitalizados. Informações iniciais são de que eles foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Igarassu.

Logo em seguida, foram transferidos para o Hospital da Restauração (HR), que fica no Derby, região central do Recife, onde receberam tratamento mais intensivo.

Com a palavra, a Seap

Questionada pela reportagem, a Seap informou, por meio de nota, que "a situação foi controlada pelos policiais penais do plantão da unidade prisional e da Gerência de Operações e Segurança (GOS/SEAP)".

"Dois detentos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital da Restauração. A Seap informa ainda que um detento foi encaminhado à delegacia para providências cabíveis. Um procedimento disciplinar foi instaurado pela pasta", explicou o órgão.

Veja também