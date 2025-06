A- A+

RECIFE Confusão em inauguração de loja de maquiagem no Recife atrai multidão e mobiliza policiamento Promoção de maquiagens a R$ 10 frustra público após loja principal não abrir as portas até as 11h, desta quinta-feira (12)

Uma promoção de maquiagens a R$ 10 anunciada nas redes sociais causou lotação e confusão na manhã desta quinta-feira (12), na Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife.



A inauguração de uma loja atraiu centenas de pessoas, a maioria adolescentes e jovens mulheres, interessadas em produtos populares associados a influenciadoras como Franciny Ehlke, Mari Maria e Boca Rosa. No entanto, a loja que havia divulgado a ação promocional não chegou a abrir como previsto, permanecendo fechada até as 11h da manhã.





Promoção em loja de maquiagem causa tumulto no centro do Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



Sem explicações públicas, o público foi redirecionado para um outro ponto comercial da região - que não tem relação com a marca original, mas também vendia produtos pelo mesmo valor. A entrada foi controlada por meio de um portão parcialmente aberto, na tentativa de conter o tumulto. Mesmo com o desvio, parte da multidão permaneceu aguardando em frente ao estabelecimento original.





Segundo a Polícia Militar, o policiamento foi acionado diante da possibilidade de confusão generalizada. “A segurança dos consumidores e dos lojistas estava em jogo. A situação poderia sair do controle a qualquer momento”, afirmou o PM Inácio Oliveira.



A movimentação também impactou negativamente o funcionamento de farmácias e outros estabelecimentos vizinhos. Um dos vendedores da loja que acabou recebendo o público afirmou que a equipe foi pega de surpresa. “Estamos tentando conter os ânimos da galera e suprir uma expectativa que foi plantada por outra loja. Teve confusão, gente revoltada. Não fomos avisados de nada.”



France Kauane, de 19 anos, saiu do Cabo de Santo Agostinho para tentar aproveitar a promoção. “Eu vim por causa dos produtos da Franciny. Lá onde eu moro tem loja, mas nunca com esse preço. No shopping custa R$ 80, aqui estava por R$ 10. Só que foi muito bagunçado. A loja aparentemente fechou e ninguém deu explicação. Está todo mundo esperando até agora, sem saber o que fazer.”



Já Alana Camila, de 16 anos, disse que o que a motivou foi a chance de comprar produtos que normalmente custariam mais de R$ 100. “Os glosses da Franciny, a base da Boca Rosa… Por isso todo mundo veio. Eu acho que o problema foi a falta de organização. Atrapalhou tudo aqui, as lojas do lado, e a polícia teve que vir pra acalmar.”

