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RECIFE Envolvidos em ocorrência de rixa em Setúbal marcaram confronto por redes sociais, diz polícia Segundo a corporação, dos suspeitos, seis eram adolescentes e outros 12 adultos

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que 18 pessoas foram detidas pela confusão que assustou moradores de Setúbal, na Zona Sul do Recife. Tudo aconteceu na noite dessa terça-feira (11), com correria provocada pelos grupos e até tiros.

Segundo a corporação, dos suspeitos, seis são adolescentes. Outros 12 são adultos, com idades entre 18 e 25 anos. A ocorrência foi registrada como rixa entre os grupos.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada ao local por solicitações anônimas denunciando tumulto e arruaça na área. Quando o efetivo chegou ao local, não descobriu elementos para isso.

Ainda assim, a polícia apurou que "os envolvidos teriam se reunido por meio de redes sociais com o objetivo de promover brigas e confrontos em via pública". Essa situação, de acordo com a PM, "poderia comprometer a ordem pública e oferecer risco à integridade física dos envolvidos e de terceiros".





"Diante dos fatos, dois grupos foram conduzidos e apresentados às unidades da Polícia Civil competentes para as providências cabíveis", explicou a PM. A corporação também afirmou que alguns envolvidos conseguiram fugir.

"Os adolescentes foram encaminhados à unidade especializada e os maiores apresentados à autoridade policial, que determinou a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor de todos os envolvidos, sendo adotadas as medidas legais cabíveis ao caso", completou a Polícia Civil.

Confusão, gritaria e tiros

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de homens correndo e gritando pelas ruas bairro de Setúbal, Zona Sul do Recife. Tudo aconteceu na noite da terça-feira (12), e assustou moradores do bairro. Disparos de arma puderam ser ouvidos.

Em um dos vídeos compartilhados com a reportagem, uma moradora do bairro mostra parte da confusão. Dezenas de homens correm pelas ruas até que disparos começam a ser ouvidos. Pouco depois, o som da sirene de uma viatura da polícia pode ser ouvido.



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