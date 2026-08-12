Confusão, gritaria e tiros: correria de grupo de pessoas assusta moradores de Setúbal, no Recife
Caso aconteceu na noite da terça-feira (11), e terminou em prisões, de acordo com imagens recebidas pela reportagem
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pessoas correndo e gritando pelas ruas de Setúbal, na Zona Sul do Recife. Tudo aconteceu na noite da terça-feira (11), e assustou moradores da região. Disparos de arma puderam ser ouvidos.
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Em um dos vídeos compartilhados com a reportagem, uma moradora mostra parte da confusão. Dezenas de pessoas correm pelas ruas. Logo após, disparos começam a ser ouvidos, o que assusta a mulher. "É tiro, com certeza", diz outro morador.
Pouco depois, o som da sirene de uma viatura policial pode ser ouvido. A Folha de Pernambuco recebeu também imagens de parte dos suspeitos detidos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).
A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil para saber mais detalhes da ocorrência e aguarda os respectivos retornos.