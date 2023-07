A- A+

Greve Confusão marca início da passeata dos rodoviários no Recife; um motorista ignorou ordem de parada Houve depredação do ônibus e tumulto até a chegada da Polícia Militar de Pernambuco

Em greve, os rodoviários seguiam em passeata de protesto ao Palácio do Campo das Princesas, na tarde desta sexta-feira (28), quando foram surpreendidos por um motorista da empresa Itamaracá, que jogou o coletivo por cima dos colegas da categoria. Ele estava armado com uma faca e spray de pimenta.

Em resposta, os protestantes depredaram o coletivo com pedras e ameaçaram agredir o motorista, contido por alguns conhecidos que estavam na passeata. Um, inclusive, chegou a ser ferido por ele durante o processo de contenção.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada e fez a escolta do motorista, levado para prestar depoimento, assim como o homem machucado.

Assustado, passageiros que estavam no coletivo desceram às pressas. Muitas crianças estavam no local. Uma mulher precisou ser socorrida e foi levada até a sede do Sindicato dos Rodoviários, onde aguarda atendimento do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Matéria em atualização.

