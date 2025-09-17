A- A+

CONGRESSO Congepe 2025 discute transformação no trabalho e papel das pessoas nas organizações Maior congresso de gestão de Pernambuco reúne especialistas nacionais para debater liderança, saúde integral e impacto da tecnologia nas relações profissionais

O Recife Expo Center, no Bairro do Recife, recebe nesta quinta-feira (18) a 17ª edição do Congepe – Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco, considerado o maior evento do setor no Estado.

Com o tema “Experiência Humana em Transformação: Conectando Tecnologia e Comportamento”, o encontro propõe uma reflexão central: “Você transforma ou é transformado?”.

A expectativa da organização é reunir cerca de 800 participantes, entre gestores de Recursos Humanos, executivos, líderes de equipe, profissionais de inovação, negócios e estudantes. A programação, das 8h30 às 20h, foi estruturada em seis trilhas temáticas: Atração e Seleção, Carreira, Aprendizagem, Saúde Integral, Liderança Inspiradora e People Analytics.

Entre os destaques do dia estão a palestra da jornalista e executiva internacional de RH, Ana Tomazelli, sobre a experiência humana no ambiente corporativo; o debate entre Leyla Nascimento, presidente da ABRH Brasil, e Victor Carvalheira, CEO da Carvalheira, sobre o papel do CEO no futuro das organizações; e a conferência do médico Eugênio Musakk, especialista em Medicina do Esporte, que vai abordar saúde integral como estratégia de performance sustentável.

À tarde, a psicóloga e executiva Mafoane Odara, referência em diversidade e inclusão, conduz um dos painéis mais aguardados, voltado à liderança inspiradora. Além das discussões sobre gestão e inovação, a programação traz atrações culturais, como a apresentação do grupo As Sambadeiras, na abertura, e o show da cantora Joyce Alane no encerramento.

As incrições podem ser feitas clicando aqui.

Com informações da assessoria de imprensa

Veja também