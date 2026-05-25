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Gestão de Pessoas Congepe 2026 reúne nomes do país no Recife para debater saúde mental e protagonismo no RH Evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos terá trilhas temáticas e lançamento de livro de Celina Joppert

Com o tema “Qual é a sua voz?”, a 18ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco (Congepe) ocorre nesta terça-feira (26), das 8h às 20h, no Recife Expo Center, no Bairro do Recife.



Promovido pelo Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PE), o Congepe 2026 irá reunir profissionais, lideranças, estudantes e especialistas de todo o país para uma imersão em tendências, inovação, saúde mental e transformação no universo do trabalho.

A expectativa para esta edição é reunir cerca de mil participantes, além de mais de 30 palestrantes nacionais e cerca de 20 expositores em uma grande feira voltada ao ecossistema de recursos humanos, negócios e inovação.

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O público alvo são gestores, profissionais de RH, lideranças, estudantes, executivos e profissionais das áreas de negócios, inovação e gestão de pessoas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento.



Programação

Entre os destaques da programação do Congepe 2026, estão reflexões sobre longevidade, etarismo, relações intergeracionais e os impactos dessas transformações nas organizações contemporâneas.

A programação deste ano também traz como novidade a divisão dos conteúdos em 4 trilhas temáticas, com o debate sobre saúde mental no ambiente corporativo sendo um dos pilares centrais do congresso.



“Nesta edição, trazemos para Pernambuco uma reflexão que não pode mais ser adiada. Em tempos de tantas e tão rápidas transformações no mundo do trabalho, encontrar e usar a própria voz é o que diferencia profissionais, lideranças e organizações que realmente impactam as pessoas”, ressaltou a presidente da ABRH-PE, Dani Maciel.

As discussões estarão distribuídas entre as trilhas de Saúde Mental e Bem-Estar; Cultura e Desenvolvimento; RH do Futuro; e Remuneração, abordando desde liderança humanizada e produtividade sustentável até inteligência artificial, novas arquiteturas organizacionais e tendências do mercado de trabalho.



“Quando cada voz é amplificada, quando cada história é ouvida, construímos ambientes mais humanos e mais transformadores porque o profissional de hoje precisa de coragem para se posicionar, clareza para se expressar e consistência para liderar”, afirmou a gestora.



De acordo com a presidente do Conselho Deliberativo da ABRH-PE, Márcia Gonçalves, o Congepe 2026 chega à sua 18ª edição com a novidade das trilhas temáticas que foram criadas a partir de uma escuta muito cuidadosa.



“Os conteúdos foram feitos intencionalmente para que cada profissional possa construir seu próprio percurso, de acordo com o que mais precisa desenvolver hoje. É um espaço valioso para os times de RH”, enfatiza.



“Não existe uma única voz no RH, mas sim a voz de quem cuida do bem-estar, de quem desenha cultura, constrói trilhas de desenvolvimento, quem pensa o futuro do trabalho, quem estrutura remuneração justa e tantas outras vozes empenhadas na gestão de pessoas. E o Congresso abre espaço para todas elas”, completa Márcia Gonçalves.



Outro destaque da programação será o lançamento do livro “Encontre sua voz”, da especialista em desenvolvimento humano Celina Joppert. A autora fará uma palestra especial das 14h às 14h30, seguida de sessão de autógrafos.



O Congepe 2026 também contará com a presença de importantes referências nacionais em inovação, liderança e transformação organizacional, como Marcelo Nóbrega, Pierre Lucena, Claudemir Oliveira, Ana Paula Arbache, Conrado Schlochauer, Antonio Linhares, Ana Tomazelli e Michel Mendes, entre outros convidados.



Além das palestras e debates, o congresso reforça sua proposta de networking qualificado e troca de experiências entre profissionais de diferentes segmentos.

O encerramento do evento terá apresentação musical de Lauro, artista recifense de destaque na nova MPB, conhecido pelo álbum Caramelo Salgado e pelo espetáculo Araras, Leões e Capivaras.

Serviço

Evento: Congepe 2026 – Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco

Data: Terça-feira (26 de maio)

Horário: Das 8h às 20h

Local: Recife Expo Center

Inscrições pelo site oficial

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