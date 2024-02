A- A+

MUNDO Congressista americano alerta China que tentativa de invadir Taiwan "fracassaria" Os Estados Unidos são o principal aliado de Taiwan, ilha que está no centro de tensões entre Washington e Pequim

O congressista republicano americano Mike Gallagher, um crítico ferrenho da China, alertou Pequim nesta quinta-feira (22) que qualquer tentativa de invadir Taiwan "fracassaria".

"A mensagem que quero transmitir de maneira bipartidária é: se Xi Jinping e o Partido Comunista da China (PCC) tomassem a decisão incrivelmente tola de tentar uma invasão de Taiwan, este esforço fracassaria", afirmou Gallagher.

No início da visita à ilha como líder de uma delegação do Congresso dos Estados Unidos, o republicano acusou a China de fazer "bullying" com Taiwan.

Gallagher, presidente do Comitê sobre a China da Câmara de Representantes, lidera uma delegação de cinco legisladores que se reuniu com as principais autoridades de Taiwan, incluindo a presidente Tsai Ing-wen.

"Diversas vezes, Taiwan mostrou ao mundo como enfrentar o bullying do PCC e não apenas sobreviver, mas prosperar", afirmou Gallagher em um comunicado.

Os Estados Unidos são o principal aliado de Taiwan, ilha que está no centro de tensões entre Washington e Pequim. A China considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para recuperar o controle.





A visita da delegação demonstra o "firme apoio bipartidário do Congresso americano a Taiwan", afirmou a porta-voz da presidência taiwanesa, Olivia Lin, em um comunicado.

"Acreditamos que Taiwan e Estados Unidos podem continuar aprofundando o comércio e a cooperação, assegurando de maneira conjunta a paz, a estabilidade e a prosperidade regionais e defendendo a democracia e a liberdade", acrescentou.

Gallagher destacou que observa um "apoio crescente e extremamente forte a Taiwan" no Congresso americano.

A visita ocorre após as eleições presidenciais de janeiro em Taiwan, vencidas pelo atual vice-presidente Lai Ching-te, do governante Partido Progressista Democrático, que Pequim classifica como separatista.

A delegação permanecerá em Taiwan até sábado como parte de um giro pela região da Ásia-Pacífico, informou em comunicado o Instituto Americano em Taiwan, a embaixada de fato de Washington em Taipé.

