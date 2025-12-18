Congressistas democratas dos EUA publicam novas fotos ligadas a Epstein

A- A+

Legisladores democratas do Congresso dos Estados Unidos divulgaram, nesta quinta-feira (18), novas fotos relacionadas a Jeffrey Epstein, às vésperas do prazo para que o governo do presidente Donald Trump publique os documentos que possui sobre esse agressor sexual que morreu na prisão.

As 68 novas imagens, que incluem fotos do financista nova-iorquino com figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky e Woody Allen, fazem parte das 95 mil que, na semana passada, os congressistas disseram ter recebido dos representantes do espólio de Epstein.

A publicação desse material busca pressionar o governo Trump, que deve divulgar até sexta-feira o que possui sobre Epstein, condenado em 2008 por tráfico sexual e falecido na prisão em 2019 antes de um julgamento federal por crimes sexuais contra menores.

“É hora de o Departamento de Justiça tornar público o dossiê”, afirmam os legisladores democratas, membros do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, em mensagem no X.

Durante a campanha eleitoral de 2024 que o levou novamente à Casa Branca, Trump havia prometido revelações impactantes sobre o caso Epstein.

Mas o republicano, que voltou ao poder em janeiro, há vários meses conclama seus partidários a virar a página sobre um assunto que qualifica como uma “farsa” amplificada pela oposição democrata.

Em novembro, após se opor durante muito tempo, Trump foi obrigado a promulgar uma lei que obriga seu governo a publicar a íntegra dos documentos desse caso.

A morte de Epstein, encontrado enforcado em sua cela em Nova York em 10 de agosto de 2019, alimentou inúmeras teorias da conspiração segundo as quais ele teria sido assassinado para abafar um escândalo que envolvia figuras de alto perfil.

Algumas das fotos divulgadas nesta quinta o mostram em um escritório na companhia de Steve Bannon, antigo assessor e estrategista de Trump, mas também a bordo do que parece ser um jato privado ao lado do intelectual de esquerda Noam Chomsky, ou posando com o diretor de cinema Woody Allen.

Outras imagens mostram passaportes e documentos de identidade de mulheres ucranianas, russas e sul-africanas, com os nomes e as fotos cobertos de preto.

A existência de vínculos entre essas pessoas e Epstein era conhecida e nenhuma das fotos publicadas até agora parece retratar condutas criminosas.

Na semana passada, os democratas já haviam divulgado diversas imagens, que incluíam Trump e o ex-presidente democrata Bill Clinton, assim como o ex-príncipe britânico Andrew, destituído de seus títulos em outubro.

Steve Bannon e Woody Allen também apareciam, assim como Bill Gates, cofundador da Microsoft, e Richard Branson, fundador do grupo Virgin.

Trump, que teve uma relação próxima com Epstein na década de 1990, sempre negou ter tido conhecimento de seus crimes e afirma ter se afastado dele no início dos anos 2000, muito antes de o financista ter problemas com a Justiça.

