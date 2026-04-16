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Estados Unidos Congressistas dos EUA apresentam artigos de pedido de impeachment do chefe do Pentágono Pedido é liderado pelo democrata Yasamin Ansari e tem poucas chances de ser aprovado devido à maioria do governista Partido Republicano

Representantes do Partido Democrata no Congresso dos Estados Unidos apresentaram seis artigos de impeachment contra o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acusando-o de "crimes graves e contravenções", que incluem travar guerra contra o Irã sem a aprovação do Congresso.

O pedido é liderado pelo democrata Yasamin Ansari e tem poucas chances de ser aprovado devido à maioria do governista Partido Republicano.

Trata-se do processo por meio do qual a Câmara dos Representantes (Câmara Baixa) do Congresso apresenta acusações contra um membro do governo por supostas irregularidades. Sua destituição, porém, só é possível se o Senado o condenar após um julgamento.

“Apresentei artigos de impeachment [destituição] contra Pete Hegseth por violar seu juramento, colocar em perigo os militares americanos e cometer crimes de guerra, incluindo ataques contra civis e uma escola de meninas em Minab, Irã”, escreveu Ansari na rede X.

Um dos artigos da denúncia alega que Hegseth iniciou o conflito com o Irã "sem uma declaração de guerra ou uma autorização legal específica do Congresso".

Outro artigo responsabiliza Hegseth pelo ataque a uma escola iraniana em 28 de fevereiro – o dia em que Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã –, que matou pelo menos 170 pessoas, incluindo alunos e professores.

O jornal The New York Times informou que conclusões preliminares de uma investigação militar indicam que um míssil de cruzeiro americano Tomahawk atingiu a escola devido a um erro na seleção do alvo.

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