Congressistas dos EUA criam a bancada do calor extremo

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos terá sua primeira bancada para fazer lobby por medidas que combatam o calor extremo. A iniciativa para a criação da bancada do calor é liderada por um democrata do sudoeste e por um republicano do nordeste do país.

Segundo a revista Scientific American, o deputado Greg Stanton, do Arizona (Democrata), e o deputado Mike Lawler, de Nova York (Republicano), acreditam ser possível chegar a soluções bipartidárias para prevenir e mitigar temperaturas potencialmente letais.

Stanton disse em entrevista coletiva na semana passada que os EUA precisam se preparar melhor para um inevitável aumento das temperaturas.

O republicano Lawler já havia contrariado a orientação do partido ao apoiar a primeira proposta de regulamentação da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) para proteger os trabalhadores do calor. Desta vez, foi ainda mais longe ao se opor ao negacionismo climático professado pelo presidente Donald Trump.

— O calor extremo mata mais americanos a cada ano do que qualquer outro fenômeno climático. É uma ameaça crescente. Por isso, estou co-presidindo esta bancada, para impulsionar soluções reais, aumentar a conscientização e proteger nossas comunidades desse risco mortal — declarou ele à Scientific American.

Stanton declarou estar entusiasmado com a parceria com Lawler, destacando que ele entende como o calor pode ameaçar a saúde mesmo em climas mais ao norte:

A bancada estará aberto a deputados que tenham ideias bipartidárias para enfrentar o calor extremo. Stanton observou que não é necessário um consenso total sobre cada política, mas os membros devem estar dispostos a buscar pontos em comum.

Lawler e Stanton já haviam feito um manifesto conjunto contra cortes no quadro de funcionários do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) que poderiam enfraquecer programas voltados aos efeitos do calor.

Em abril, os dois enviaram uma carta ao Secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., criticando demissões que atingiram toda a equipe da Divisão de Ciências e Práticas de Saúde Ambiental dos CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), bem como do Programa de Assistência de Energia para Famílias de Baixa Renda (LIHEAP), que ajuda famílias a pagar por aquecimento e refrigeração.

Entre as prioridades está a redistribuição mais equilibrada dos recursos do LIHEAP para os estados do sul, ajudando a custear sistemas de refrigeração. O programa foi criado para atender sobretudo pessoas afetadas pelo frio e, por isso, a maior parte de seus recursos vai para os estados mais ao norte dos EUA.

